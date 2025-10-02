У середу, 1 жовтня 2025 року, біля Землі відбулася незвичайна подія: на рекордно близькій відстані повз нашу планету пролетів астероїд. Його виявили лише через кілька годин після максимального зближення.

Астероїд, що отримав тимчасове позначення C15KM95, пролетів над Антарктидою на висоті всього 300 кілометрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на астронома-аматора Тоні Данна.

Для порівняння, діаметр Землі становить 12756 кілометрів, тож це справді дуже близька відстань. Про цю подію астроном-аматор Тоні Данн розповів на своїй сторінці в X. За його даними, діаметр космічного тіла становив приблизно 1,5 метра.

Наскільки це близько?

Щоб зрозуміти, наскільки близько астероїд пролетів до Землі, варто згадати, що Міжнародна космічна станція (МКС) обертається на висоті близько 400 кілометрів. Отже, астероїд був навіть ближче до нас, ніж МКС, і перебував у зоні, де літають багато штучних супутників.

Тож це приблизно, як тримати в руці баскетбольний м'яч у той момент коли хтось стріляє в нього, і куля зачіпає волоски на тильній стороні вашої долоні!

Чи була загроза для Землі?

Такий розмір не становить загрози для планети. Навіть якби траєкторія астероїда пролягала через атмосферу, він би повністю згорів, не долетівши до поверхні.

За оцінками вчених (підраховано станом на 2022 рік), щодня в атмосферу Землі входить близько 25 мільйонів метеороїдів та іншого космічного сміття, розповідає LifeScience. Загальна маса цього матеріалу становить приблизно 15 000 тонн на рік. Більшість цих об'єктів дуже малі – від пилинок до кількох метрів у діаметрі.

При вході в атмосферу вони згорають, залишаючи яскравий слід, який ми називаємо метеором або "зорепадом". Лише залишки більших об'єктів, що пережили проходження крізь атмосферу, досягають землі й називаються метеоритами.

До речі, за даними NASA CNEOS (Центр вивчення наближених до Землі об'єктів), за останні 60 днів 35 астероїдів пролетіли повз Землю на відстані, ближчій за Місяць.