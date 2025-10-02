В среду, 1 октября 2025 года, возле Земли произошло необычное событие: на рекордно близком расстоянии мимо нашей планеты пролетел астероид. Его обнаружили лишь через несколько часов после максимального сближения.

Астероид, получивший временное обозначение C15KM95, пролетел над Антарктидой на высоте всего 300 километров, сообщает 24 Канал со ссылкой на астронома-любителя Тони Данна.

Для сравнения, диаметр Земли составляет 12756 километров, поэтому это действительно очень близкое расстояние. Об этом событии астроном-любитель Тони Данн рассказал на своей странице в X. По его данным, диаметр космического тела составлял примерно 1,5 метра.

Насколько это близко?

Чтобы понять, насколько близко астероид пролетел к Земле, стоит вспомнить, что Международная космическая станция (МКС) вращается на высоте около 400 километров. Так что, астероид был даже ближе к нам, чем МКС, и находился в зоне, где летают много искусственных спутников.

Так что это примерно, как держать в руке баскетбольный мяч в тот момент когда кто-то стреляет в него, и пуля задевает волоски на тыльной стороне вашей ладони!

Была ли угроза для Земли?

Такой размер не представляет угрозы для планеты. Даже если бы траектория астероида пролегала через атмосферу, он бы полностью сгорел, не долетев до поверхности.

По оценкам ученых (подсчитано по состоянию на 2022 год), ежедневно в атмосферу Земли входит около 25 миллионов метеороидов и другого космического мусора, рассказывает LifeScience. Общая масса этого материала составляет примерно 15 000 тонн в год. Большинство этих объектов очень малы – от пылинок до нескольких метров в диаметре.

При входе в атмосферу они сгорают, оставляя яркий след, который мы называем метеором или "звездопадом". Лишь остатки более крупных объектов, переживших прохождение сквозь атмосферу, достигают земли и называются метеоритами.

Кстати, по данным NASA CNEOS (Центр изучения приближенных к Земле объектов), за последние 60 дней 35 астероидов пролетели мимо Земли на расстоянии, ближе Луны.