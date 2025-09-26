Затмение Луны: когда ждать следующее?

В 2025 году мы уже имели возможность наблюдать два затмения Луны. Первое произошло 14 марта и было хорошо видно на западе Европы. Длилось оно чуть больше трех часов. Второе, как мы уже упоминали, состоялось 7 сентября, пишет 24 Канал. Мы активно освещали это событие, поэтому вы можете ознакомиться с ним.

Однако, в этом году других затмений Луны ждать не стоит, поскольку ближайшее ожидается только в 2026 году.

Согласно календарю затмений, люди на планете смогут насладиться зрелищем не раньше 3 марта 2026 года . Судя по всему, в Украине его будет видно плохо. Больше всего повезет азиатским странам и Австралии.

После этого событие повторится 28 августа 2026 года. На этот раз Европе повезет больше, поэтому можно ожидать хорошего зрелища. Однако, в отличие от предыдущего, это затмение будет лишь частичным.

Лунные затмения с 2027 по 2030 год

20 февраля 2027 года. Полутень. Хорошо видимое в Европе.

18 июля 2027 года. Полутень.

17 августа 2027 года. Полутень.

12 января 2028 года. Частичное. Хорошо видимое в Европе.

6 июля 2028 года. Частичное. Хорошо видимое в Европе.

31 декабря 2028 года. Полное. Хорошо видимое в Европе.

26 июня 2029 года. Полное. Хорошо видимое в Европе.

20 декабря 2029 года. Полное. Хорошо видимое в Европе.

15 июня 2030 года. Частичное. Хорошо видимое в Европе.

9 декабря 2030 года. Полутень. Хорошо видимое в Европе.

Что такое кровавая Луна и почему происходит затмение Луны?

Кровавая Луна – это популярное название полного лунного затмения, во время которого Луна приобретает красноватый оттенок. Затмение Луны происходит, когда Земля располагается точно между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на поверхность спутника. Хотя Луна вращается вокруг Земли ежемесячно, его орбита немного наклонена относительно земной, поэтому она обычно проходит выше или ниже земной тени

Стоит отметить, что это не научный термин, а название, которое используют для описания полного лунного затмения. Красный цвет появляется из-за уникального явления, связанного с атмосферой Земли.

Процесс окраски происходит так:

Когда Луна полностью заходит в самую темную часть тени Земли (так называемую умбру), прямые солнечные лучи ее не освещают.

Однако часть солнечного света проходит по касательной через атмосферу Земли.

Атмосфера нашей планеты рассеивает свет синего спектра, но пропускает лучи красного спектра.

Эти красные лучи преломляются и попадают на поверхность Луны, окрашивая ее в оттенки от оранжевого до темно-красного. Этот эффект похож на окраску неба во время восхода и захода Солнца.

Насыщенность и оттенок красного цвета зависят от состояния земной атмосферы в момент затмения. Наличие облаков, пыли или пепла от вулканических извержений может повлиять на цвет Луны, делая ее ярче или, наоборот, темнее.