Netflix майже повністю заборонив трансляцію контенту зі смартфонів на телевізори

Netflix вимкнув можливість транслювати фільми та серіали зі смартфонів на телевізори для більшості пристроїв. Функція зникла без попередження, а працює тепер лише на старих Chromecast та телевізорах з Google Cast, причому тільки для передплатників без реклами.

Netflix оновив сторінку підтримки та повідомив, що більше не підтримує трансляцію контенту зі смартфонів на більшість сучасних телевізорів і ТВ-приставок. Тепер сервіс пропонує користувачам відкривати додаток прямо на телевізорі й керувати переглядом за допомогою стандартного пульта. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Android Authority.

Що саме змінило Netflix і для кого ще доступна трансляція?

За повідомленнями користувачів, зміни почали діяти останніми тижнями. Один із дописувачів Reddit зазначив, що в нього функція зникла ще 10 листопада без жодного попередження. Інші помітили, що можливість кастити була доступна лише у старіших версіях застосунку, але повністю зникла після оновлення.

Як пише The Verge, попри загальну відмову від мобільного кастингу, Netflix залишив винятки. Трансляція все ще працює на старих моделях Chromecast та телевізорах із вбудованою підтримкою Google Cast. Однак цю опцію дозволено лише тим, хто має дорожчі тарифні плани без реклами, що стартують від 17.99 доларів на місяць. Власники дешевших рекламних підписок, навіть якщо мають сумісні старі пристрої, транслювати контент зі смартфона не можуть.

Компанія не пояснила причини відмови від функції. Подібний крок Netflix робив у 2019 році, коли прибрав підтримку AirPlay, заявивши про необхідність контролювати якість відтворення. Нове рішення поки що не супроводжується офіційними коментарями.