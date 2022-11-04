Netflix запустив бюджетний тариф із рекламою: скільки коштує

Потоковий сервіс Netflix запустив базовий тариф із рекламою, який дозволить зекономити гроші на підписці. Поки що він доступний лише в кількох країнах.

Користувачі нового тарифу матимуть доступ до всієї бібліотеки шоу Netflix, крім кількох фільмів і телешоу, закритих "через ліцензійні обмеження, над якими ми працюємо", каже головний операційний директор Грег Пітерс у блозі. Поганою новиною є те, що для таких підписників максимальна доступна якість буде обмежена 720p.

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Деталі нового тарифу

Кожна рекламна вставка у новому тарифі триватиме від 15 до 30 секунд і розміщуватиметься до та під час показу контенту. Партнером із продажу реклами виступає Microsoft.

Користувачеві показуватимуть у середньому від чотирьох до п'яти хвилин реклами на годину.

У Netflix наголошують, що фахівці з маркування контенту знайшли найбільш природні та недратівливі моменти у різних шоу та фільмах для вставки рекламних оголошень.

Не весь контент перериватиметься рекламними вставками. Наприклад, великі повнометражні релізи обмежуватимуться лише однією рекламою.

Ви зможете поставити рекламу на паузу.

Наразі тариф запустився в Канаді, Мексиці, США, Великій Британії, Австралії, Бразилії, Франції, Німеччині, Італії, Японії та Південній Кореї. З 10 листопада також буде доступний в Іспанії. Про доступність в Україні поки нічого не відомо.

Ціна такого варіанту підписки – 6,99 долара за місяць користування.



Ціни на новий тариф від Netflix у різних країнах / Фото Netflix

Варто зазначити, що Netflix довгий час опирався рекламі на своєму сервісі, однак значне падіння кількості користувачів і, як наслідок, доходів, змусило шукати нові шляхи залучення коштів. Так було вирішено запропонувати дешевший тариф, оскільки багато користувачів незадоволені саме ціною підписки.