Компанія Ілона Маска могла вбити 1,5 тисячі тварин під час експериментів з Neuralink

Влада США взялася за розслідування проти Neuralink. Ця компанія Ілона Маска намагається створити мозковий чип для допомоги людям з паралічем та іншими хворобами. Досі експерименти проводили на тваринах і результати, судячи зі свідчень, були трагічні.

Компанія Neuralink багато років працює над інтерфейсом мозок-комп'ютер. Поміщений у голову, він даватиме можливість керувати електронними пристроями силою думки, відновити рухові функції паралізованих кінцівок та лікувати неврологічні захворювання, зокрема хворобу Альцгеймера та деменцію. Тепер з'ясувались неприємні подробиці, які звернули увагу влади США.

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Деталі розслідування

Федеральна влада США, зокрема генеральний інспектор Міністерства сільського господарства, веде розслідування про жорстоке поводження з тваринами. Приводом для перевірки стали скарги працівників. За їхніми словами, через постійний тиск з боку Маска дослідження проводяться поспіхом, що призводить до зайвих страждань тварин і великої кількості смертей серед них. Загалом, як з'ясувалося з внутрішніх документів, у ході розробки технології з 2018 року в компанії вбито близько 1,5 тисячі тварин, включаючи овець, свиней та мавп.

У розпорядженні Reuters опинилися десятки документів Neuralink, у тому числі аудіозаписи, електронні листи, презентації та звіти, а також свідчення понад 20 працівників компанії – колишніх та нинішніх. Отримані дані прямо не говорять про те, що Neuralink порушила закон. Багато компаній використовують тварин для досліджень і в законодавстві США не зазначено, скільки їх може бути залучено. Організації самостійно визначають, коли та як використовувати тварин в експериментах. Згідно з документами регулюючих органів, Neuralink пройшла всі перевірки своїх об'єктів Міністерством сільського господарства США.

Працівники компанії кажуть, що Маск постійно вимагає прискорення досліджень, тому невдалі випробування доводилося повторювати, що призводило до ще більшої кількості смертей. Загибель тварин нібито пов'язана з помилками компанії.

Наприклад, хірургів Neuralink звинувачували у невдалих операціях на мавпах. Фахівці двічі використовували неправильний хірургічний клей, внаслідок чого дві мавпи померли, тоді як інші мали ускладнення від імплантатів.

Крім того, 25 свиням із 60, які брали участь у дослідженні, імплантували в голови пристрої не того розміру.

В іншому випадку співробітники випадково імплантували двом свиням пристрій Neuralink не в ті хребці.

Інший бік

Разом із тим ті ж працівники Neuralink розповідають, що в певному сенсі компанія ставиться до тварин добре – значно краще, ніж в інших дослідницьких центрах. За словами одного з джерел, керівники вихваляються тим, що побудували цілий мавп'ячий Діснейленд на підприємстві в Техасі. Сам Маск при цьому нібито говорив, що йому не подобається використовувати тварин для досліджень, тому підприємець хоче переконатися, що вони були "найщасливішими тваринами" за життя.

У серпні 2020 року, фахівці Neuralink успішно імплантували в мозок двох свиней бездротову версію нейроінтерфейсу, а потім витягли її без шкоди для тварин.

У квітні 2021 року компанія показала відеоролик із макакою, якій вживили чип. Завдяки пристрою вона змогла грати у відеоігри, контролюючи свої дії за допомогою приєднаних до її мозку нейронних ниток.

На початку грудня Маск заявив, що в найближчі пів року Neuralink почне тестування вживлюваного пристрою Link на людях.

Конкуренти

У конкурентів Маска ситуація значно краща. По-перше, американська Synchron уже досягла більшого успіху, розробляючи свій варіант чипа, й отримала схвалення на початок випробувань на людях ще у 2021 році. Її пристрій дозволив паралізованим надсилати текстові повідомлення та друкувати силою думки. По-друге, випробування на тваринах у випадку Synchron призвели до смерті лише 80 овець.