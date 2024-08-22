Другий пацієнт Neuralink грає в Counter-Strike 2 та освоює 3D-моделювання за допомогою чипа

Компанія Neuralink, Ілона Маска, вживила чип другому пацієнту і він вже досяг значних успіхів. За допомогою імпланту він навчився грати в Counter-Strike 2 та проєктувати 3D-моделі.

Пацієнт, відомий як Алекс, був паралізований після травми спинного мозку і тепер використовує імплант, щоб покращити свої можливості.

А тим часом Перший пацієнт Neuralink розповів Джо Рогану про можливості та безпеку мозкового чипа

До отримання імплантату Neuralink Алекс грав у Counter-Strike 2, використовуючи контролер QuadStick, який обмежував його здатність рухатися та цілитися одночасно. Однак з імплантатом Алекс тепер може контролювати свої рухи в грі та прицілювання за допомогою думки, що забезпечує більш захоплюючий та природний ігровий досвід.

Просто бігати (під час гри) так приємно, тому що я можу озиратися навколо і мені не потрібно рухати QuadStick вліво і вправо,

– поділився Алекс.

Другий пацієнт Neuralink грає в CS 2: дивіться відео

Окрім ігор, Алекс використовує імплантат Neuralink для роботи над 3D-проєктами за допомогою програми CAD. Це є одним з перших прикладів цніверсальності чипа.

Алекс використовує Neuralink для 3D моделювання: дивіться відео

Спеціальне кріплення, розроблене й надруковане на 3D-принтері спеціально для Алекса, утримує зарядний пристрій імплантату Neuralink, що полегшує його використання протягом тривалих періодів активності.

Проблеми Neuralink

Перший пацієнт Neuralink зіткнувся з труднощами, коли приблизно 85% електродів, прикріплених до його мозку, змістилися, що погіршило функціональність чіпа. Щоб запобігти рецидиву, Neuralink впровадила кілька удосконалень, які дозволили зменшити ризик виникнення повітряних кишень під час операції. Крім того чип імплантували глибше в тканині мозку.

Обнадійливим є те, що ми не спостерігали ретракції ниток у нашого другого учасника,

– повідомили в компанії.

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Neuralink продовжує вдосконалювати свою технологію, прагнучи забезпечити повну функціональність миші та контролера відеоігор через імплантат. Компанія також планує надати користувачам можливість взаємодіяти з фізичним світом, що потенційно дозволить їм самостійно харчуватися і пересуватися, керуючи роботизованою рукою або інвалідним візком.