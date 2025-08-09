Дослідники виявили в Атлантичному океані невидимий бар’єр на глибині понад 1000 метрів. Ця умовна лінія розділяє два підвиди медуз Botrynema brucei ellinorae: один з них поширений по всьому світу, а інший загадковим чином не може перетнути цю межу й залишається лише у північних водах.

Чому деякі медузи не залишають північні води?

У глибинах Північного Льодовитого океану, на глибині понад 1000 метрів, мешкають медузи виду Botrynema brucei ellinorae, які мають дві різні форми. Одні мають на "капюшоні" характерний горбок, тоді як у інших поверхня рівна. Дослідження, проведене морським біологом Хав’єром Монтенегро з Університету Західної Австралії, показало дивну закономірність: медузи без горбка ніколи не зустрічаються південніше 47 градусів північної широти, але їхні родичі з горбком поширені по всьому Світовому океану, пише 24 Канал з посиланням на ScienceDirect.

Найцікавіше, що генетичний аналіз підтвердив: обидва типи належать до однієї генетичної лінії. Це означає, що відмінності у формі не пов'язані з видовою приналежністю, а вказують на існування невідомого глибоководного біогеографічного бар'єра.

Такі невидимі лінії, відомі як фауністичні кордони, існують і в інших частинах світу, наприклад, лінія Воллеса в Індонезійському архіпелазі. Вони можуть виникати через різницю в умовах навколишнього середовища, океанські течії або фізичні перешкоди, що вже зникли, але тварини за звичкою досі їх дотримуються.



Цю медузу Botrynema brucei ellinorae з горбком зверху можна знайти по всьому світу / Фото Дхугал Ліндсей

Вчені припускають, що горбок може давати медузам поки що нез'ясовану еволюційну перевагу для захисту від хижаків поза межами арктичних та субарктичних регіонів, тому на південь проходять лише вони. Сам бар'єр, імовірно, є перехідною зоною між бореальними (холодними) та субтропічними водами.

Це відкриття вкотре підкреслює, як мало людство знає про глибоководне життя, і свідчить про необхідність подальших досліджень біорізноманіття океану.