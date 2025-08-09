Исследователи обнаружили в Атлантическом океане невидимый барьер на глубине более 1000 метров. Эта условная линия разделяет два подвида медуз Botrynema brucei ellinorae: один из них распространен по всему миру, а другой загадочным образом не может пересечь эту границу и остается только в северных водах.

Почему некоторые медузы не покидают северные воды?

В глубинах Северного Ледовитого океана, на глубине более 1000 метров, обитают медузы вида Botrynema brucei ellinorae, которые имеют две разные формы. Одни имеют на "капюшоне" характерный бугорок, тогда как у других поверхность ровная. Исследование, проведенное морским биологом Хавьером Монтенегро из Университета Западной Австралии, показало странную закономерность: медузы без бугорка никогда не встречаются южнее 47 градусов северной широты, но их родственники с бугорком распространены по всему Мировому океану, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceDirect.

Самое интересное, что генетический анализ подтвердил: оба типа принадлежат к одной генетической линии. Это означает, что различия в форме не связаны с видовой принадлежностью, а указывают на существование неизвестного глубоководного биогеографического барьера.

Такие невидимые линии, известные как фаунистические границы, существуют и в других частях света, например, линия Уоллеса в Индонезийском архипелаге. Они могут возникать из-за разницы в условиях окружающей среды, океанские течения или физические препятствия, уже исчезнувшие, но животные по привычке до сих пор их придерживаются.



Эту медузу Botrynema brucei ellinorae с бугорком сверху можно найти по всему миру / Фото Дхугал Линдсей

Ученые предполагают, что бугорок может давать медузам пока невыясненное эволюционное преимущество для защиты от хищников за пределами арктических и субарктических регионов, поэтому на юг проходят только они. Сам барьер, вероятно, является переходной зоной между бореальными (холодными) и субтропическими водами.

Это открытие в очередной раз подчеркивает, как мало человечество знает о глубоководной жизни, и свидетельствует о необходимости дальнейших исследований биоразнообразия океана.