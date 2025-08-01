Как животные выживают в кромешной темноте под огромным давлением?

Ученые совершили 23 погружения в Марианскую впадину, что является самой глубокой точкой Мирового океана. Во время экспедиции они обнаружили большие скопления живых организмов на глубине от 2,5 до более 9,5 километров. Эти существа существуют в полной темноте благодаря процессу хемосинтеза – получают энергию не от Солнца, а из химических соединений, в частности метана, выходящего из разломов морского дна, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature.

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Среди прочего, нашли колонии, насчитывающие тысячи морских трубчатых червей, которые выросли до 30 сантиметров в длину, и двустворчатых моллюсков. Кроме них, на глубине были зафиксированы колючие ракообразные, морские огурцы, морские лилии и другие беспозвоночные.

Ученые также нашли доказательства того, что метан вырабатывается микробами, вокруг которых и скапливались трубчатые черви.

Сообщества, живущих на основе хемосинтеза: видео

Это открытие считается самой глубокой и масштабной экосистемой на основе хемосинтеза, известной человечеству. По мнению ученых, подобные сообщества могут быть распространены и в других океанических желобах.

Предыдущие исследования обнаружили процветающие сообщества одноклеточных организмов на океаническом дне, но мало крупных животных.



На глубине 6870 метров в самой глубокой точке Алеутских островов преобладают трубчатые полихеты, а также кое-где встречаются белые микробные массы / Фото Институт глубоководных наук и технологий, Китайская академия наук (IDSSE, CAS)

Давление воды на такой глубине в тысячу раз превышает атмосферное давление на уровне моря, что делает условия для жизни крайне враждебными.