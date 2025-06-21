Загадочный подводный мир

Во время 35-дневной экспедиции на борту исследовательского судна Falkor команда ученых изучала одно из самых отдаленных мест на Земле – Южные Сандвичевые острова в Южной Атлантике. Архипелаг, лежащий рядом с глубокой океанской впадиной Южной околоантарктической области, привлек внимание из-за уникальных гидротермальных источников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Schmidt Ocean Institute.

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Несмотря на сложные условия, среди которых были подводные землетрясения, ураганные ветры, огромные волны и айсберги, команда зафиксировала ряд сенсационных открытий. Среди них – гигантские кальмары, а также коралловые сады из красного коралла на подводной горе Хампбек, расположенной близко к самым мелким гидротермальным источникам на глубине примерно 700 метров.



Сад красных кораллов, процветающий на подводной горе Хампбек / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Поражают и гидротермальные трубы высотой до четырех метров, покрытые разнообразными морскими обитателями: от двустворчатых моллюсков до мелких креветок, кружащих вокруг.



Гидротермальные источники являются очагами жизни в глубоком море / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Среди уникальных находок – экзотические голожабровые, снятые на глубине 268 метров, и необычный морской огурец, который потребляет глубоководный организм, шутливо названный "пуффбол" (смотрите главное изображение). Камера также зафиксировала первый портрет рыбы-дракона Akarotaxis aff. gouldae, которая оставалась неуловимой в течение двух лет.



Голожаберный моллюск / Фото Jialing Cai/The Nippon Foundation – Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute



Странная и уникальная рыба с отростками у головы / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute



Akarotaxis aff. gouldae / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Особое внимание привлекли яйца рыбы-улитки, найденные на черном коралле - явление, которое ранее морские биологи не наблюдали.



Яйца рыбы-улитки на коралле / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Эти открытия стали одним из масштабных вкладов проекта Ocean Census, целью которого является ускорение изучения океанской жизни, чтобы сохранить ее от исчезновения из-за климатических изменений и глубоководной добычи.

Сейчас это единственная исследованная глубина у Южных Сандвичевых островов с помощью дистанционно управляемого аппарата. Ожидается, что будущие экспедиции откроют еще больше интересного.