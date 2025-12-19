НЛО у Вайомінгу: уже цілий рік над електростанцією в США літають невідомі об'єкти

Шериф округу Світвотер у штаті Вайоминг більше року намагається з'ясувати природу дивних об'єктів, які регулярно з'являються в небі над місцевою теплоелектростанцією. Невідомі літальні апарати з підсвічуванням літають скупченнями на великій висоті, причому влада не може їх ідентифікувати попри всі зусилля. Подібні спостереження фіксують і в сусідніх округах.

Що відомо про загадкові об'єкти?

Джон Гросснікл, шериф округу Світвотер, почав отримувати дзвінки про незвичні спостереження 13 місяців тому. Відтоді ситуація не змінилася – невідомі літальні апарати продовжують регулярно з'являтися в небі, особливо над теплоелектростанцією Jim Bridger, де працюють чотири вугільні генератори, пише 24 Канал з посиланням на Futurism.

За словами представника шерифа Джейсона Мовера, місцева влада звернулася до всіх можливих служб, але відповіді так і не отримала. Самому Гроссніклу також одного разу випала нагода особисто спостерігати ці об'єкти. Очевидці описують їх як апарати з джерелом світла, схожі на дрони, які літають організованими групами. Найчастіше їх помічають між другою та третьою годиною ночі.

Збити ці об'єкти неможливо – вони перебувають на висоті кількох тисяч метрів, пише місцеве видання Cowboy State Daily. Офіційного розслідування на рівні штату теж не буде. Генерал-ад'ютант Національної гвардії Вайомінгу Грег Портер заявив, що не може обговорювати цю тему публічно.

Мовер зазначив, що це явище вже стало звичним, хоча й досі незрозумілим. Поки об'єкти не створюють реальних проблем, окрім самого факту своєї присутності, влада продовжує спостерігати за ситуацією.

Вони не єдині

Округ Світвотер не єдиний стикається з такою проблемою. Семеро шерифів сусідніх округів повідомили про подібні випадки або отримували звернення від місцевих жителів. У січні минулого року троє з них зафіксували появу незрозумілих об'єктів над енергетичними об'єктами – нафтовими родовищами й електростанціями.

Ця ситуація нагадує минулорічну історію з дронами в Нью-Джерсі наприкінці 2024 року, яка викликала широкий резонанс. Тоді Дональд Трамп пояснив, що дрони були дозволені Федеральним управлінням авіації для дослідницьких цілей. Чи стосується це пояснення випадку у Вайомінгу – наразі невідомо.