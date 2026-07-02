Nothing офіційно показала Phone (4b) в розкішному лімітованому кольорі

Бренд Nothing інтригує фанатів новим смартфоном Phone (4b), який отримає не лише рекордну для компанії батарею, а й лімітовану версію у матовому червоному кольорі. Новинка, створена у партнерстві з крикетною командою RCB, обіцяє стати справжнім хітом серед поціновувачів стильних і доступних ґаджетів.

Звідки взялася лінійка "b"?

Нова серія "b" з'явилася через внутрішні зміни в компанії. Спочатку за цей ультрабюджетний сегмент мав відповідати суббренд CMF. Однак плани щодо випуску CMF Phone 2 Pro довелося скасувати через різке здорожчання компонентів, зокрема оперативної пам'яті, нагадує 24 Канал.

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Співзасновник Nothing Акіс Евангелідіс зазначив, що випуск CMF Phone 2 Pro із запланованими характеристиками відчутно підняв би його ціну, що виходило за межі цільового сегмента бренду. Через це всі напрацювання передали основному бренду Nothing, що й заклало основу для майбутнього Phone (4b).

Червоний матовий дизайн і фірмовий стиль

Як повідомляє портал Gizmochina, напередодні релізу компанія офіційно затизерила спеціальну версію Phone (4b) – RCB Edition. Цей пристрій створили у партнерстві з популярною крикетною командою Royal Challengers Bengaluru (RCB), спонсором якої виступає Nothing.

У тизері від Nothing India в Instagram показано, як гравці RCB обирають матове червоне покриття. Це кардинальний відхід від звичного прозорого стилю бренду. Новий колір ідеально відповідає кольорам команди.

Лімітоване видання отримає логотипи команди на задній панелі, спеціальні теми оформлення та унікальну коробку.



Новий колір Nothing Phone (4b) / Колаж Beebom/ Фото Nothing

Поряд із версією RCB, стандартний Nothing Phone (4b) надійде у продаж у класичних чорному, білому та яскравому синьому кольорах. Базова модель збереже фірмову прозору задню панель та інтерфейс Glyph.

Смартфон також отримає подвійну камеру у верхньому лівому куті та характерний червоний індикатор запису відео.

Які технічні характеристики отримає новинка?

Смартфон працюватиме на базі процесора Snapdragon 6 Gen 4 (Qualcomm SM6650) з графічним чипом Adreno 810. Пристрій уже пройшов тестування в бенчмарку Geekbench під номером моделі A009P. В одноядерному тесті новинка набрала 1088 балів, а в багатоядерному – 3155 балів.

Основні характеристики смартфона:

Екран: великий 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує глибокий чорний колір і плавну анімацію.

великий 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує глибокий чорний колір і плавну анімацію. Пам'ять: 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 128 ГБ або 256 ГБ.

8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 128 ГБ або 256 ГБ. Камери: подвійна основна камера з 50-мегапіксельним головним сенсором з оптичною стабілізацією (OIS) та додатковим 8-мегапіксельним модулем. Для селфі передбачена 16-мегапіксельна фронталка.

подвійна основна камера з 50-мегапіксельним головним сенсором з оптичною стабілізацією (OIS) та додатковим 8-мегапіксельним модулем. Для селфі передбачена 16-мегапіксельна фронталка. Операційна система: фірмова оболонка Nothing OS 4.1 на базі Android 16.

фірмова оболонка Nothing OS 4.1 на базі Android 16. Акумулятор: рекордна для бренду батарея ємністю 6000 мАг.

Коли чекати на презентацію?

Глобальний реліз заплановано на 7 липня. Одночасно з новим смартфоном компанія презентує бездротові навушники Ear (3a).

Випуск ексклюзивної версії RCB Edition – це стратегічний крок для завоювання величезного ринку Індії, де крикет має шалену популярність. Поєднання спортивного стилю, фірмових технологій та доступної ціни має всі шанси зробити Phone (4b) одним із найцікавіших пристроїв середнього сегмента цього року.