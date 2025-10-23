Microsoft натякнула, якою може бути консоль наступного покоління Xbox

Президентка Xbox Сара Бонд підтвердила, що компанія працює над консоллю нового покоління, яку вона описала як “дуже преміальну і висококласну”. За її словами, перші натяки на цю концепцію можна побачити в нещодавно випущених портативних пристроях Xbox Ally та Xbox Ally X.

Президентка Xbox Сара Бонд розповіла, що Xbox готує "преміальний, ретельно продуманий досвід" для наступного покоління консолей. Вона зазначила, що деякі технічні та дизайнерські ідеї компанії вже втілено у портативних пристроях ROG Xbox Ally і Xbox Ally X, які поєднують апаратне забезпечення Asus, Windows і фірмові елементи екосистеми Xbox. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Mashable

Що відомо про консоль нового покоління від Xbox?

Microsoft останніми роками активно просуває гібридний підхід: розширює доступ до своїх ігор на різних платформах — від ПК і мобільних пристроїв до хмарного геймінгу та навіть PlayStation. Компанія використовує концепцію "This is an Xbox", вважаючи всі ці пристрої частиною однієї родини Xbox.

Бонд також нагадала про партнерство з AMD, у межах якого розробляються чипи для цілої лінійки пристроїв, включно з консоллю нового покоління. Це свідчить, що майбутня Xbox буде ще ближчою до архітектури ПК.

Проте така універсальність породила запитання — чи потрібна взагалі окрема консоль Xbox, якщо більшість її ігор доступні на інших платформах. Продажі Series X/S значно поступаються PlayStation 5, а підвищення цін на "залізо" та сервіс Game Pass викликає невдоволення користувачів.

Як повідомляє Mobile Syrup, нині практично всі фірмові ігри Microsoft, зокрема Gears of War, Forza та Flight Simulator, уже з’явилися або готуються до виходу на PlayStation. Навіть ремейк Halo: Combat Evolved можуть випустити на PS5.

Попри це, Xbox продовжує працювати над "преміальною" консоллю. Її концепцію можна частково оцінити вже зараз — у портативних пристроях Xbox Ally за 799 доларів та Ally X за 1300 доларів, які поєднують найкраще з Windows і Xbox.

Чому Xbox Game Pass масово втрачає підписки?

Корпорація Microsoft укотре змінила цінову політику, підвищивши вартість своєї популярної ігрової підписки Xbox Game Pass. Це рішення викликало миттєву та настільки бурхливу реакцію спільноти, що інфраструктура компанії не витримала навантаження.

Найбільших змін зазнав найдорожчий тарифний план – Game Pass Ultimate. Його ціна зросла на цілих 50%, що вельми відчутно.

Скільки тепер коштує Xbox Game Pass на різних рівнях: Essential можна отримати за 10 доларів на місяць. Пропонує 50+ ігор. Premium пропонують за 15 доларів на місяць. Пропонує 200+ ігор. На цьому плані можна буде іноді зустріти ігри в день їхнього запуску. Ultimate обійдеться в 30 доларів на місяць. 400+ ігор і щонайменше 75 ігор у день запуску на рік.