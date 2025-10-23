Microsoft намекнула, какой может быть консоль следующего поколения Xbox

Президент Xbox Сара Бонд подтвердила, что компания работает над консолью нового поколения, которую она описала как "очень премиальную и высококлассную". По ее словам, первые намеки на эту концепцию можно увидеть в недавно выпущенных портативных устройствах Xbox Ally и Xbox Ally X.

Президент Xbox Сара Бонд рассказала, что Xbox готовит "премиальный, тщательно продуманный опыт" для следующего поколения консолей. Она отметила, что некоторые технические и дизайнерские идеи компании уже воплощены в портативных устройствах ROG Xbox Ally і Xbox Ally X, которые сочетают аппаратное обеспечение Asus, Windows и фирменные элементы экосистемы Xbox. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mashable

Смотрите также В Украине официально появятся ROG Xbox Ally X и Ally: уже известны цены и предзаказ

Что известно о консоли нового поколения от Xbox?

Microsoft в последние годы активно продвигает гибридный подход: расширяет доступ к своим играм на различных платформах - от ПК и мобильных устройств до облачного гейминга и даже PlayStation. Компания использует концепцию "This is an Xbox", считая все эти устройства частью одной семьи Xbox.

Бонд также напомнила о партнерстве с AMD, в рамках которого разрабатываются чипы для целой линейки устройств, включая консоль нового поколения. Это свидетельствует, что будущая Xbox будет еще ближе к архитектуре ПК.

Однако такая универсальность породила вопрос - нужна ли вообще отдельная консоль Xbox, если большинство ее игр доступны на других платформах. Продажи Series X/S значительно уступают PlayStation 5, а повышение цен на "железо" и сервис Game Pass вызывает недовольство пользователей.

Как сообщает Mobile Syrup, сейчас практически все фирменные игры Microsoft, в частности Gears of War, Forza и Flight Simulator, уже появились или готовятся к выходу на PlayStation. Даже ремейк Halo: Combat Evolved могут выпустить на PS5.

Несмотря на это, Xbox продолжает работать над "премиальной" консолью. Ее концепцию можно частично оценить уже сейчас - в портативных устройствах Xbox Ally за 799 долларов и Ally X за 1300 долларов, которые сочетают лучшее из Windows и Xbox.

Почему Xbox Game Pass массово теряет подписки?

Корпорация Microsoft в очередной раз изменила ценовую политику, повысив стоимость своей популярной игровой подписки Xbox Game Pass. Это решение вызвало мгновенную и настолько бурную реакцию сообщества, что инфраструктура компании не выдержала нагрузки.

Наибольшие изменения претерпел самый дорогой тарифный план – Game Pass Ultimate. Его цена выросла на целых 50%, что весьма ощутимо.

Сколько теперь стоит Xbox Game Pass на разных уровнях: Essential можно получить за 10 долларов в месяц. Предлагает 50+ игр. Premium предлагают за 15 долларов в месяц. Предлагает 200+ игр. На этом плане можно будет иногда встретить игры в день их запуска. Ultimate обойдется в 30 долларов в месяц. 400+ игр и минимум 75 игр в день запуска в год.