YouTube представив новий набір інструментів зі штучним інтелектом для Shorts і YouTube Studio. Серед них – інтеграція моделі Veo 3, розширення функції виявлення відео з використанням чужого обличчя, а також низка оновлень для авторів по всьому світу.

На заході Made on YouTube в Нью-Йорку компанія оголосила про низку AI-оновлень для Shorts і YouTube Studio. Генеральний директор YouTube Ніл Мохан підкреслив, що ці розробки спрямовані на підтримку креативності людей та допомогу авторам у розповіданні власних історій. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNET.

Дивіться також Як скачати відео з ютубу: два найкращі способи та проста інструкція

Які нові функції отримає YouTube?

Одним із ключових нововведень стала інтеграція кастомної версії моделі Google DeepMind Veo 3 у Shorts. Вона дозволяє створювати вертикальні відео зі звуком на основі текстових підказок. Для цього достатньо натиснути кнопку "створити" і вибрати іконку із зірочкою у верхньому куті. Функція вже доступна в США, Великій Британії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії, а найближчим часом почне з’являтися у більшої кількості користувачів.

YouTube також готує додаткові можливості. Серед них – Edit with AI, що перетворює "сирий" матеріал у чорнову версію ролика, та Speech to Song, яка робить із діалогів саундтреки. У найближчі місяці компанія планує тестувати функції Veo, здатні додавати рух і об’єкти у Shorts.

В оновленнях YouTube Studio головна увага приділена безпеці. Розширена функція likeness detection дозволить авторам знаходити та вимагати видалення відео, зроблених без їхньої згоди з використанням їхнього обличчя. Цей інструмент вже доступний у відкритій бета-версії для всіх учасників YouTube Partner Program.

Серед інших новинок – чат-асистент Ask Studio на базі ШІ (поки що лише у США), можливість додавати співтворців до відео з відображенням у їхніх аудиторіях, A/B-тестування назв роликів і вдосконалений Inspiration Tab. До кінця року більшість цих оновлень стане доступною авторам по всьому світу. Крім того, YouTube тестує автоматичний дубляж із синхронізацією руху губ.

Скільки грошей виплатив YouTube творцям контенту?

За останні чотири роки YouTube виплатив понад 100 мільярдів доларів творцям контенту, музикантам і медіакомпаніям. Ця значна сума демонструє, що платформа продовжує залишатися потужним джерелом доходу для авторів.

За даними компанії, кількість каналів, які заробляють понад 100 000 доларів, зросла на 45% порівняно з минулим роком. Таке зростання частково пов'язане зі збільшенням переглядів через телевізори. Це підтверджує, що YouTube активно конкурує з іншими медіабізнесами, зміцнюючи свої позиції на ринку.

Цікаво, що минулого року гендиректор YouTube Ніл Моган повідомляв про виплати у розмірі 70 мільярдів доларів за період з 2021 по 2024 рік.