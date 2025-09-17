YouTube представил новый набор инструментов с искусственным интеллектом для Shorts и YouTube Studio. Среди них интеграция модели Veo 3, расширение функции обнаружения видео с использованием чужого лица, а также ряд обновлений для авторов по всему миру.

На мероприятии Made on YouTube в Нью-Йорке компания объявила о ряде AI-обновлений для Shorts і YouTube Studio. Генеральный директор YouTube Нил Мохан подчеркнул, что эти разработки направлены на поддержку креативности людей и помощь авторам в рассказывании собственных историй. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNET.

Какие новые функции получит YouTube?

Одним из ключевых нововведений стала интеграция кастомной версии модели Google DeepMind Veo 3 в Shorts. Она позволяет создавать вертикальные видео со звуком на основе текстовых подсказок. Для этого достаточно нажать кнопку "создать" и выбрать иконку со звездочкой в верхнем углу. Функция уже доступна в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а в ближайшее время начнет появляться у большего количества пользователей.

YouTube также готовит дополнительные возможности. Среди них – Edit with AI, которая превращает "сырой" материал в черновую версию ролика, и Speech to Song, которая делает из диалогов саундтреки. В ближайшие месяцы компания планирует тестировать функции Veo, способные добавлять движение и объекты в Shorts.

В обновлениях YouTube Studio главное внимание уделено безопасности. Расширенная функция likeness detection позволит авторам находить и требовать удаления видео, сделанных без их согласия с использованием их лица. Этот инструмент уже доступен в открытой бета-версии для всех участников YouTube Partner Program.

Среди других новинок – чат-ассистент Ask Studio на базе ИИ (пока только в США), возможность добавлять соавторов к видео с отображением в их аудиториях, A/B-тестирование названий роликов и усовершенствованный Inspiration Tab. До конца года большинство этих обновлений станет доступно авторам по всему миру. Кроме того, YouTube тестирует автоматический дубляж с синхронизацией движения губ.

Сколько денег выплатил YouTube создателям контента?

За последние четыре года YouTube выплатил более 100 миллиардов долларов создателям контента, музыкантам и медиакомпаниям. Эта значительная сумма демонстрирует, что платформа продолжает оставаться мощным источником дохода для авторов.

По данным компании, количество каналов, которые зарабатывают более 100 000 долларов, выросло на 45% по сравнению с прошлым годом. Такой рост частично связан с увеличением просмотров через телевизоры. Это подтверждает, что YouTube активно конкурирует с другими медиабизнесами, укрепляя свои позиции на рынке.

Интересно, что в прошлом году гендиректор YouTube Нил Моган сообщал о выплатах в размере 70 миллиардов долларов за период с 2021 по 2024 год.