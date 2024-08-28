Instagram представив важливе оновлення: тепер текст та стікери можна додати на фото у стрічці

Instagram випустив новий інструментарій, який спрощує процес додавання тексту до фотографій безпосередньо в застосунку. Це оновлення дає змогу користувачам вставляти текст у редактор постів, усуваючи необхідність використання сторонніх застосунків для редагування зображень.

На додаток до функції накладання тексту, Instagram представив можливість розміщувати одну фотографію поверх іншої у вигляді стікера. Користувачі можуть налаштувати форму накладеного зображення, обираючи з різних варіантів, таких як прямокутники, квадрати, кола, серця або зірки.

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Нові можливості Instagram / Фото The Verge

Instagram також покращив свої популярні формати Reels та Stories, додавши нові шрифти, ефекти та анімацію. Ці оновлення дозволяють користувачам анімувати текст або застосовувати нові стилі шрифтів, пропонуючи більше творчих можливостей для створення контенту.

Нагадаємо, що не так давно Instagram покращив низку своїх функцій, серед яких новий спосіб додавати пісні до вашого профілю та можливість ділитися 20 слайдами в одній публікації, однак наразі ці можливості тестуються і стануть доступними в майбутньому.