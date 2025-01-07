Asus представила потужні ігрові ноутбуки ROG Strix Scar 16 і 18 з GeForce RTX 5090

Asus анонсувала на CES 2025 у Лас-Вегасі оновлені моделі ігрових ноутбуків ROG Strix Scar 16 (G635L) та ROG Strix Scar 18 (G835L). Новинки оснащені найсучаснішими процесорами Intel Arrow Lake-HX та графічними картами нового покоління GeForce RTX 5000.

Моделі ROG Strix Scar 16 та ROG Strix Scar 18 отримали підтримку флагманського 24-ядерного процесора Core Ultra 9 275HX, який має 8 продуктивних ядер (P-core) та 16 енергоефективних ядер (E-core) з максимальною частотою до 5.4 ГГц, повідомляє 24 Канал.

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Обсяг оперативної пам’яті може досягати 64 ГБ DDR5-5600, що забезпечує надзвичайну продуктивність у будь-яких задачах. А твердотільний накопичувача PCIe Gen4 місткістю до 4 ТБ у масиві RAID 0 забезпечує виняткову швидкодію, великий дисковий простір і безперебійну роботу в багатозадачному режимі.

Графічна підсистема базується на новітніх відеокартах серії GeForce RTX 5000. Максимальна конфігурація включає GeForce RTX 5090 із 24 ГБ відеопам’яті та заявленим енергоспоживанням до 175 Вт.

Дисплей і підключення

Ноутбуки оснащуються якісними дисплеями із декількома варіантами конфігурації. Доступні екрани ROG Nebula з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, частотою оновлення 240 Гц, яскравістю 500 ніт та 100% покриттям колірної гами DCI-P3. Дисплеї сертифіковані Pantone Validated, підтримують Dolby Vision HDR і технологію синхронізації зображення Nvidia G-Sync.

У ноутбуках також є до 2 ТБ PCIe 4.0 NVMe пам’яті для зберігання даних. Серед варіантів підключення:

Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4 ,

і , 1 роз'єм LAN 2.5 Гбіт/с ,

, 2 порти Thunderbolt 5 (з підтримкою DisplayPort, зарядки та G-Sync),

(з підтримкою DisplayPort, зарядки та G-Sync), 3 порти USB 3.2 Gen 2 Type-A ,

, 1 HDMI 2.1 FRL ,

, комбінований аудіороз'єм 3.5 мм.

Конструкція корпусу, що не потребує інструментів для доступу до компонентів, дозволяє легко модернізувати як пам’ять, так і систему зберігання даних. Матричний дисплей AniMe Vision на кришці ноутбука та RGB-підсвічування Aura RGB по всьому периметру корпусу дозволяють геймерам персоналізувати свій пристрій.



Характеристики нових ігрових ноутбуків Asus / Фото Asus

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Автономність та ціна

Новинки живляться від батареї об’ємом 90 Вт·год та комплектуються блоком живлення на 280 Вт.

Стартова ціна ноутбуків становить 2599 доларів у США і змінюється залежно від вибраної конфігурації.