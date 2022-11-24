80 відсотків за 72 секунди: стартап створив тягові батареї з миттєвою зарядкою

Розроблена швейцарським стартапом Morand технологія eTechnology здатна повністю змінити правила гри на ринку електромобілів. Запропоноване рішення являє собою тягові акумулятори, які заряджаються на 80 % лише за 72 секунди.

Результат значно швидший, ніж традиційні літійіонні батареї. Це навіть швидше, ніж заправити звичайний автомобіль паливом. Це відкриття може змінити правила гри на ринку електротранспорту.

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Переваги технології

За даними Американського інституту нафти (API), в середньому у власника автомобіля з ДВЗ йде дві хвилини на заправку авта. Нова гібридна система eTechnology майже вдвічі скорочує цей час – швидка зарядка може зіграти найважливішу роль у прийнятті електромобілів суспільством. Ще однією перевагою, за даними Morand, є той факт, що eTechnology забезпечує набагато триваліший життєвий цикл АКБ, ніж у традиційних літій-іонних акумуляторів, що застосовуються сьогодні в електромобілях.

За даними стартапу, під час тестів прототип рішення eTechnology – три модулі по 2,4 кВт-год кожний з напругою 400 В – зміг зарядитися на 80% за 72 секунди, на 98% – за 120 секунд, а на 100% – за 2,5 хвилини (900 А/360 кВт). Незалежні тести провела і компанія Geo Technology. Настільки високу швидкість зарядки забезпечує гібридна система, що використовує як технології традиційних АКБ, так і суперконденсаторів.

Технологія справді працює?

Так, але є одне але. По-перше, за даними Morand, компанія протестувала понад 50 тисяч циклів зарядки прототипу eTechnology – це набагато більше, ніж здатні витримати звичайні літійіонні акумулятори. Також у компанії заявляють, що технологія ефективна навіть за екстремально низьких і високих температур, що також вигідно відрізняє її від традиційних батарей для електромобілів.

По-друге, результати не стосується АКБ ємністю 100 кВт-год і більше, що використовуються в машинах з великим запасом ходу, в Morand стверджують, що технологія оптимально підходить для невеликих міських автомобілів на кшталт Citroën Ami, ємність акумулятора якого становить 5,5 кВт-год. Технологія також може бути корисною для дронів і електровелосипедів, перезарядка яких здійснюватиметься практично миттєво.

Коли технологія з'явиться на ринку

Швейцарський стартап співпрацює з неназваними поки що партнерами для виведення технології на ринок. Очікується, що подібні акумулятори будуть дорожчими за літійіонні, але в міру того, як нарощуватимуться масштаби виробництва, ціна потенційно революційної технології падатиме.

Morand заснована колишнім пілотом F1 і менеджером команди Бенуа Мораном, який відіграв важливу роль у розробці прототипу гоночного гібрида Hope Racing Oreco 01 Hybrid. Метою компанії є впровадження технологій, що використовуються в автоперегонах, у повсякденні рішення.