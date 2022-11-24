Результат значительно быстрее традиционных литийионных батарей. Это даже быстрее, чем заправить обычный автомобиль топливом. Это открытие может изменить правила игры на рынке электротранспорта.

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Преимущества технологии

По данным Американского института нефти (API), в среднем у владельца автомобиля по ДВС идет две минуты на заправку автомобиля. Новая гибридная система eTechnology почти вдвое сокращает это время – быстрая зарядка может сыграть важнейшую роль в принятии электромобилей обществом. Еще одним преимуществом, по данным Morand, является тот факт, что eTechnology обеспечивает гораздо более длительный жизненный цикл АКБ, чем у традиционных литий-ионных аккумуляторов, применяемых сегодня в электромобилях.

По данным стартапа, во время тестов прототип решения eTechnology – три модуля по 2,4 кВт-ч каждый с напряжением 400 В – смог зарядиться на 80% за 72 секунды, на 98% – за 120 секунд, а на 100% – за 2,5 минуты (900 А/360 кВт). Независимые испытания провела и компания Geo Technology. Настолько высокую скорость зарядки обеспечивает гибридная система, использующая как технологии традиционных АКБ, так и суперконденсаторы.

Технология действительно работает?

Да, но есть одно, но. Во-первых, по данным Morand, компания протестировала более 50 тысяч циклов зарядки прототипа eTechnology – это гораздо больше, чем способны выдержать обычные литийные аккумуляторы. Также в компании заявляют, что технология эффективна даже при экстремально низких и высоких температурах, что также выгодно отличает ее от традиционных батарей для электромобилей.

Во-вторых, результаты не касаются АКБ емкостью 100 кВт-ч и более, используемых в машинах с большим запасом хода, в Morand утверждают, что технология оптимально подходит для небольших городских автомобилей типа Citroën Ami, емкость аккумулятора которого составляет 5,5 кВт. -год. Технология также может быть полезна для дронов и электровелосипедов, перезарядка которых будет производиться практически мгновенно.

Когда технология появится на рынке

Швейцарский стартап сотрудничает с неназванными пока партнерами для вывода технологии на рынок. Ожидается, что подобные аккумуляторы будут дороже литийионных, но по мере того, как будут наращиваться масштабы производства, цена потенциально революционной технологии будет падать.

Morand основана бывшим пилотом F1 и менеджером команды Бенуа Мораном, сыгравшим важную роль в разработке прототипа гоночного гибрида Hope Racing Oreco 01 Hybrid. Целью компании является внедрение технологий, используемых в автогонках, в повседневные решения.

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