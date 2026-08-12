Євросоюз впроваджує жорсткі штрафи за приховування штучного інтелекту

У Європейському Союзі набули чинності нові єдині правила прозорості для систем штучного інтелекту. Відтепер компанії зобов'язані чітко маркувати будь-який згенерований контент і попереджати користувачів про роботу алгоритмів. За порушення вимог загрожують великі грошові покарання.

Що саме мають маркувати компанії?

У Європейському Союзі набули чинності нові правила, які вперше на рівні всього блоку чітко регулюють прозорість систем штучного інтелекту. Як пише ERR, тепер компаніям і розробникам доведеться значно уважніше позначати контент, створений або змінений алгоритмами.

За новими правилами спеціальними позначками треба супроводжувати будь-які дипфейки – фото, відео або аудіо, які можна сплутати з реальними матеріалами. Європейська комісія вже підготувала три візуальні маркери: базову іконку, позначку повністю згенерованого матеріалу та знак часткового використання алгоритмів.

Винятки з правил

Водночас закон передбачає і винятки. Окреме маркування не потрібне, якщо застосування штучного інтелекту є очевидним.

Правила також зобов'язують повідомляти людей, якщо алгоритми обробляють їхні біометричні дані, аналізують емоції, наміри або класифікують за віком, статтю, зовнішністю чи етнічним походженням. Таку інформацію мають надавати у формі, доступній для людей з інвалідністю.

Водночас вимоги про сповіщення не діють під час розслідування злочинів або виявлення правопорушень правоохоронцями, якщо вони застосовують належні заходи для захисту прав третіх осіб. Маркування також не вимагають від медіа під час редагування текстів – якщо матеріал перевірила людина, саме вона несе відповідальність за публікацію.

Як каратимуть за порушення

Контролювати дотримання норм у кожній країні ЄС мають уповноважені органи, які ще визначать окремо. За порушення нових правил передбачили штрафи до 15 тисяч євро або до 3% від річного світового обороту компанії-порушника.

Раніше маркування підробок здійснювали лише на добровільних засадах за стандартами самих технологічних компаній,

– каже Айвар Пау, радник зі стратегічних комунікацій у сфері цифровізації Міністерства юстиції та цифрових справ Естонії.

Запровадження єдиної системи має зробити правила прозорішими для користувачів мережі в країнах Євросоюзу.