Космічний телескоп "Джеймс Вебб" укотре довів свої надзвичайні можливості, зробивши чергове відкриття в нашій Сонячній системі. Астрономам вдалося помітити раніше невідомий об'єкт на орбіті Урана. Це поповнення збільшило кількість відомих супутників планети, розкриваючи нові деталі про цього далекого крижаного гіганта.

Що вже відомо про новий супутник Урана?

Команда дослідників Південно-західного науково-дослідного інституту (SwRI) повідомила про відкриття, зроблене завдяки даним, зібраним 2 лютого 2025 року. Аналізуючи серію з десяти знімків із тривалою 40-хвилинною експозицією, зроблених камерою ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam), вчені помітили ледь видиму цятку, яка виявилася новим супутником. Завдяки цьому відкриттю загальна кількість відомих місяців Урана зросла до 29, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення NASA.

Дивіться також Учені вперше в історії сфотографували полярні сяйва на Нептуні

Новий супутник виявився надзвичайно малим – його діаметр оцінюють лише в 10 кілометрів, тож теоретично його можна обійти пішки. Саме через крихітний розмір його не помітив ані космічний апарат "Вояджер-2" під час свого історичного прольоту повз планету майже 40 років тому, ані інші телескопи.

Супутник обертається навколо Урана на відстані близько 56 000 кілометрів від його центру, рухаючись майже по ідеальній круговій орбіті в екваторіальній площині планети. Такий характер орбіти вказує на те, що він, імовірно, сформувався неподалік від свого теперішнього місцезнаходження.

Цей об'єкт став уже чотирнадцятим у складній системі супутників Урана, які обертаються ближче, ніж п'ять його найбільших місяців – Міранда, Аріель, Умбріель, Титанія та Оберон. Як зазначив Метью Тіскарено з Інституту SETI, жодна інша планета не має такої кількості малих внутрішніх супутників. Їхні складні взаємозв'язки з кільцями натякають на хаотичне минуле, яке стирає межу між системою кілець і системою супутників.

Відкриття ще одного, до того ж меншого й тьмянішого за раніше відомі, супутника свідчить про те, що в системі Урана може ховатися ще більше невідомих об'єктів. Поки що новий місяць не має офіційної назви – її має затвердити Міжнародний астрономічний союз, який традиційно дає супутникам Урана імена персонажів із творів Шекспіра та Александра Поупа.

Це відкриття вкотре підкреслює, як сучасні технології, втілені в телескопі "Джеймс Вебб", дозволяють зазирнути значно далі й побачити те, що було недосяжним для попередніх поколінь дослідників.