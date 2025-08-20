Космический телескоп "Джеймс Уэбб" в очередной раз доказал свои необычайные возможности, сделав очередное открытие в нашей Солнечной системе. Астрономам удалось заметить ранее неизвестный объект на орбите Урана. Это пополнение увеличило количество известных спутников планеты, раскрывая новые детали об этом далеком ледяном гиганте.

Что уже известно о новом спутнике Урана?

Команда исследователей Юго-западного научно-исследовательского института (SwRI) сообщила об открытии, сделанное благодаря данным, собранным 2 февраля 2025 года. Анализируя серию из десяти снимков с длительной 40-минутной экспозицией, сделанных камерой ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), ученые заметили едва видимую точку, которая оказалась новым спутником. Благодаря этому открытию общее количество известных лун Урана возросло до 29, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление NASA.

Новый спутник оказался чрезвычайно малым – его диаметр оценивают всего в 10 километров, поэтому теоретически его можно обойти пешком. Именно из-за крошечного размера его не заметил ни космический аппарат "Вояджер-2" во время своего исторического пролета мимо планеты почти 40 лет назад, ни другие телескопы.

Спутник вращается вокруг Урана на расстоянии около 56 000 километров от его центра, двигаясь почти по идеальной круговой орбите в экваториальной плоскости планеты. Такой характер орбиты указывает на то, что он, вероятно, сформировался неподалеку от своего теперешнего местонахождения.

Этот объект стал уже четырнадцатым в сложной системе спутников Урана, которые вращаются ближе, чем пять его крупнейших лун – Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон. Как отметил Мэтью Тискарено из Института SETI, ни одна другая планета не имеет такого количества малых внутренних спутников. Их сложные взаимосвязи с кольцами намекают на хаотическое прошлое, которое стирает границу между системой колец и системой спутников.

Открытие еще одного, к тому же меньшего и тусклее ранее известных, спутника свидетельствует, что в системе Урана может скрываться еще больше неизвестных объектов. Пока что новая луна не имеет официального названия – ее должен утвердить Международный астрономический союз, который традиционно дает спутникам Урана имена персонажей из произведений Шекспира и Александра Поупа.

Это открытие в очередной раз подчеркивает, как современные технологии, воплощенные в телескопе "Джеймс Уэбб", позволяют заглянуть значительно дальше и увидеть то, что было недостижимым для предыдущих поколений исследователей.