Новий термоядерний реактор настільки крутий, що може перевершити все, що ми досі бачили

Термоядерний реактор Norm від TAE Technologies може змінити правила гри у світі енергетики. За словами розробників, установка потужніша й дешевша за інші аналоги, і це може суттєво наблизити мрію про комерційний термоядерний синтез.

Що відомо

Каліфорнійська компанія TAE Technologies представила прототип термоядерного реактора під назвою Norm, який, за їхніми словами, здатен залишити позаду всі попередні розробки в цій сфері. Установка нібито генерує в 100 разів більше енергії, ніж наявні сьогодні на ринку системи, але при цьому її вартість у два рази нижча. Хай як би гарно це не звучало, шлях до повноцінного комерційного використання термоядерного синтезу все ще лишається тернистим і заплутаним, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Communications.

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TAE стверджує, що їм вдалося здолати одну з ключових проблем: як зробити термоядерну енергію ефективною, потужною і водночас економічно виправданою. У співпраці з науковцями з Каліфорнійського університету вони створили реконфігуровану версію свого раннього прототипа під назвою Norman. Тепер він має ім’я Norm і, за словами розробників, здатен забезпечити суттєво вищу потужність при зменшенні вартості.

Ключовою особливістю установки є використання конфігурації зі зворотним полем (FRC), яка утримує плазму без гігантських магнітів, що зазвичай використовуються у токамаках. Згідно з TAE, реактори на базі FRC можуть бути в 100 разів продуктивнішими, ніж традиційні токамаки з аналогічними параметрами.

Оскільки плазма – основа для термоядерної реакції – потребує нагріву до мільйонів градусів, її неможливо утримати звичайними матеріалами. У класичних системах використовуються складні магнітні структури, які потребують значних витрат енергії. У випадку з реакторами на швидких нейтронах, як Norm, плазма генерує власне магнітне поле, що дозволяє значно спростити конструкцію і зменшити її розміри.

Попри те, що ранні версії FRC були нестабільними й не могли довго підтримувати реакцію, TAE заявляє, що їм вдалося усунути ці обмеження. Вдосконалена конструкція Norm демонструє кращу стабільність і економічну ефективність, а також прокладає шлях до наступного етапу – шостого покоління реакторів під назвою Copernicus.

Norm став першим кроком до практичної реалізації нових компонентів, які мають бути використані в Copernicus. За планами компанії, цей наступний реактор має довести життєздатність виробництва чистої енергії, а це вже безпосередній етап перед повноцінною комерціалізацією.

Втім, слід пам’ятати: попри багатообіцяльні результати, Norm – це все ще прототип. Реальний прорив обіцяє відбутися з запуском першої електростанції TAE, яка отримає назву Da Vinci. Якщо все піде за планом, її мають ввести в експлуатацію на початку 2030-х.

За словами CEO TAE Technologies Міхля Біндербауера, компанія має моральне зобов’язання запропонувати світу безпечне, безвуглецеве та економічно доцільне енергетичне рішення. Але на сьогодні термоядерна енергетика все ще зіштовхується з трьома фундаментальними викликами:

створити реакцію, яка генерує більше енергії, ніж витрачає на підтримку процесу;

забезпечити стабільність цієї реакції;

довести комерційну життєздатність системи.

Дослідники також вважають, що їхня технологія може стати підґрунтям для майбутніх реакторів на основі воднево-борного синтезу – безпечнішого і такого, що не створює радіоактивних відходів. Це може кардинально змінити уявлення про чисту енергію.

Однак, як і багато разів до цього, обіцянки прориву в термоядерній енергетиці залишаються поки що лише обіцянками. І хоча Norm дає надію, що ми нарешті наблизились до мети, досі незрозуміло, чи справді це той самий довгоочікуваний крок уперед, чи ще один пункт у нескінченному списку “ще 30 років до комерціалізації”.