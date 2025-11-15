Британська легенда TVR готує камбек з 500-сильним суперкаром Griffith

Британський виробник спорткарів TVR, що має майже 80-річну історію, повертається на ринок після тривалої перерви. Компанія, тепер під управлінням Charge Holdings, готується випустити оновлений суперкар Griffith з двигуном V8, виробництво якого відкладалося з 2019 року.

Відродження бренду стало можливим завдяки тому, що TVR стала дочірньою компанією Charge Holdings, яка інвестує в автомобільні бренди. У портфелі холдингу також є Charge Cars, що створює електричну версію Ford Mustang Fastback у стилі 1967 року, розповідає 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Попри це, найближчим пріоритетом TVR залишається випуск Griffith з двигуном внутрішнього згоряння, і лише потім компанія планує розширюватися в бік нових технологій.

TVR Griffith – це сучасний маслкар, вага якого не перевищує 1250 кг завдяки шасі з вуглецевого волокна. Під капотом встановлено 5-літровий атмосферний двигун V8, доопрацьований компанією Cosworth.

Він видає 500 к.с., що дозволяє автомобілю розвивати максимальну швидкість понад 322 км/год і розганятися до 97 км/год менш ніж за чотири секунди.

Дизайн автомобіля є функціональним і спрямований на створення притискної сили, а не на епатажний вигляд. Салон має переважно базове оснащення з великою кількістю фізичних кнопок і перемикачів на центральній консолі, що виглядає свіжо на тлі сучасної втоми від сенсорних екранів, розповідає Charge Holdings.

TVR Griffith – фото суперкара

Історія Griffith досить довга. Його вперше анонсували у 2017 році як лімітовану модель вартістю близько 120 тисяч доларів, потім виробництво перенесли на 2019 рік, а далі завадила пандемія.

Точна дата виходу досі невідома, але Charge Holdings обіцяє надати більше деталей на початку наступного року. Після запуску Griffith компанія планує розширювати лінійку за рахунок електрифікованих платформ.