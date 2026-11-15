Велика рідкість: учені відкрили новий вид динозавра, що жив 220 мільйонів років тому

Палеонтологи описали новий вид раннього завроподоморфа з Південної Африки. Майже повний череп належав юному динозавру, який жив приблизно 220 мільйонів років тому.

Що ми знаємо про нового динозавра

Вид отримав назву Nyana rooiwalensis. Його описали в журналі Royal Society Open Science. Тварина належала до завроподоморфів, групи, до якої входять гігантські довгошиї завроподи, як-от бронтозавр. Він жив у пізньому тріасі.

Добре збережений майже повний череп і кілька кісток скелета молодого динозавра зібрали у 2018 році на околиці села Кхемеґа в Східнокапській провінції Південної Африки. Скам'янілість походить із нижньої частини формації Еліот. Вона охоплює 30 мільйонів років: від пізнього тріасу до ранньої юри.

Череп цього динозавра має довжину 21,3 сантиметра. У ньому збереглися майже цілий мозковий відділ, піднебіння та під'язикова кістка, невелика кісткова структура горла. Також є кісткові кільця, що підтримували око, а ще частини хребта, кінцівок і щелепи. Повний череп був би довшим, ніж у найбільшого відомого дорослого масоспондила, добре відомого південноафриканського родича.

Чому цей череп такий рідкісний

Черепи ранніх завроподоморфів із пізнього тріасу трапляються рідко.

Матеріал черепів тріасових завроподоморфів відомий переважно з Аргентини, Бразилії та Європи й нерівномірно розподілений на філогенетичному дереві. У південній Африці лише два пізньотріасові види зберегли елементи черепа, Mbiresaurus і Kholumolumo, але обидва представлені обмеженим матеріалом,

– прокоментувала палеонтологиня Аташні Мупен з Університету Вітватерсранда.

За словами вчених, знахідка містить перший майже повний зчленований череп динозавра з пізнього тріасу Південної Африки. Таких черепів із цього часу на південних континентах збереглися лише одиниці.

Як вчені визначили вік і розмір динозавра

Дослідники просканували скам'янілість пучком рентгенівських променів в Європейському центрі синхротронного випромінювання. Також вони зробили тонкі зрізи з кісток ніг, щоб прочитати історію росту тварини.

Кільця росту в кістці працюють подібно до річних кілець дерев. Вони показали щонайбільше дві лінії зупинки росту. Поверхня та структура кістки свідчать, що динозавр ще активно ріс, коли загинув. Шви між кістками черепа були незарослими. Вчені оцінюють, що тварина прожила щонайменше три роки.

Попри це, динозавр уже був великим. Він більш ніж учетверо перевершував молодих масоспондилів і муссаврів такого самого віку. Тож це один із найбільших юних динозаврів пізнього тріасу.

Екстраполяція цих кривих росту свідчить, що дорослі особини Nyana rooiwalensis могли досягати багатотонної маси тіла,

– додала Мупен.

Пропорції кісток кінцівок вказують, що динозавр ходив на двох ногах. Автори вважають, що знахідка підтримує ідею про те, що швидкий ріст з'явився на ранньому етапі еволюції завроподоморфів, задовго до появи справжніх гігантів.

Хто найближчі родичі нового виду

Філогенетичний аналіз показав, що Nyana rooiwalensis близький родич або Sarahsaurus із Північної Америки, або Ngwevu з Південної Африки. Залежно від аналізу він або рання гілка групи масоподанів, або належить до масоспондилід.

Якщо динозавр належить до масоспондилід, то це перший тріасовий представник цієї клади з Південної Африки. Тоді група жила на півдні Гондвани в пізньому тріасі ще до розселення по Пангеї в ранній юрі. Якщо ж це рання гілка масоподанів, виходить, що ця клада була широко поширена ще до розселення масоспондилід.

Крім того, розміщення виду як сестринського до Sarahsaurus aurifontanalis дає біогеографічний зв'язок між ранніми завроподоморфами південної Африки та заходу Північної Америки.