Учені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками

Нове відкриття заповнило ключову прогалину в еволюційній історії тиранозаврів. Виявлений вид, що жив близько 86 мільйонів років тому, допомагає зрозуміти, як невеликі хижаки поступово перетворилися на гігантів.

"Принц-дракон" – відсутня ланка в еволюції гігантів

Вчені ідентифікували новий вид динозавра, який є родичем тиранозавра рекса й допомагає з’ясувати, як виникли найбільші хижаки своєї епохи. Цей хижак, названий Khankhuuluu mongoliensis, або "принц-дракон", мешкав на території сучасної Монголії близько 86 мільйонів років тому і став ключовою фігурою в реконструкції еволюційного шляху тиранозаврів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature.

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Зразки цього динозавра, вперше виявлені в 1970-х роках у формації Баянширі, тривалий час вважали залишками іншого виду – Alectrosaurus olseni. Однак нещодавнє дослідження міжнародної групи вчених під керівництвом Джареда Воріса та Дарли Зеленіцкі з Університету Калгарі виявило, що ці рештки належать до раніше невідомого виду. Морфологічні особливості скам’янілостей вказують на те, що це проміжна форма – між дрібними предками тиранозаврів і гігантами, як T. rex.

Середній клас

Khankhuuluu mongoliensis був хижаком середніх розмірів – завдовжки близько 4 метрів і вагою приблизно 750 кілограмів. Його череп сягав 70 см, а стегнова кістка – майже 67 см. На відміну від свого знаменитого нащадка, "принц-дракон" мав пропорційно меншу голову, довші руки і більш струнку будову. Воріс вважає, що знайдені особини були дорослими, а не молодими, з огляду на зрілі анатомічні ознаки, зокрема зрощені хребці та зморшкувату поверхню носових кісток.



K. mongoliensis був набагато менший за T. rex, його довжина досягала близько 4 метрів / Фото Jared Voris

Цей вид стоїть на еволюційному дереві одразу після гілки евтиранозаврів – великої групи, що включає і T. rex. Його анатомія поєднує риси як дрібних форм, таких як Alioramini, так і ознаки, властиві молодим евтиранозаврам, що свідчить про складні механізми росту та розвитку цих тварин. Це також підкреслює роль гетерохронії – змін у темпах розвитку окремих частин тіла – в еволюції тиранозаврів.

Міграції та домінування

Результати філогенетичного аналізу та морфологічного порівняння з іншими видами свідчать, що Khankhuuluu mongoliensis або близькоспоріднений йому вид близько 85 мільйонів років тому мігрував з Азії до Північної Америки. Саме там почали з’являтися перші великі тиранозаври. У наступні мільйони років ці хижаки розвинулись у кілька гілок, зокрема досягнувши свого піку у вигляді Tyrannosaurus rex, який панував у пізньому Крейдяному періоді.

Цікаво, що згодом деякі групи повернулися до Азії, де з’явилися нові клади, як-от Alioramini та Tyrannosaurini. Ці міграції і розселення допомагають пояснити, як і чому тиранозаври розвинулися у таких різних формах – від струнких, дрібніших хижаків до масивних, важких велетнів.

Пробіл у літописі заповнено

До цього моменту вчені мали обмаль викопних решток, які б ілюстрували перехід від дрібних предків до гігантських тиранозаврів. Саме це відкриття заповнило одну з найважливіших прогалин у палеонтології. "Принц-дракон" підтверджує, що еволюція тиранозаврів була поступовою, багатогранною і включала складну динаміку росту, анатомічних адаптацій та розселення.

Відкриття є значущим не лише як окрема палеонтологічна подія, а й як ключ до розуміння того, як невеликі, швидкі хижаки згодом стали найстрашнішими мисливцями свого часу.