Зовсім скоро компанії більше не зможуть ховати від вас кнопку скасування підписки

Чи стикалися ви з ситуацією, коли вам більше не потрібна підписка на якийсь продукт, але ви не можете знайти спосіб її скасувати? Багато компаній грішать тим, що ховають можливість відписатися десь у найглибших закутках налаштувань або взагалі на окремому сайті, посилання на який у продукті ніде не вказано. Новий закон, прийнятий у США, покликаний змінити це раз, назавжди і для всіх.

Як працюватиме нове правило

Розмови про необхідність впровадження нових стандартів ходили вже давно. Так зване правило "click to cancel" (клацніть, щоб скасувати") покликане спростити процес припинення підписок у першу чергу для американських споживачів, як можна зрозуміти з оголошення FTC. Однак здебільшого компаніям не вигідно й не зручно розробляти окремі продукти для кожної країни, тому слід очікувати, що розробники принаймні більшості популярних сервісів внесуть це оновлення для всього світу.

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Найкращим прикладом тут слугує компанія Apple, яка багато років опиралася впровадженню USB-C, змушуючи користувачів купувати кабелі Lightning. Однак закон ЄС, який стандартизував це питання, спонукав виробника впровадити Type-C не лише для громадян Євросоюзу, а й для всього світу, оскільки виготовляти окремі пристрої для різних країн було би надзвичайно незручно.

Тож тепер Федеральна торгова комісія США оголосила про остаточне затвердження правила "click to cancel". Воно вимагатиме від компаній зробити процес скасування підписки таким же простим і очевидним, як і процедуру реєстрації. Компаніям буде заборонено змушувати клієнтів використовувати чат-ботів або розмовляти зі службою підтримки телефоном для скасування підписок.

У заяві, що супроводжує пресреліз Комісії, голова FTC Ліна М. Хан зазначила: "Занадто часто компанії змушують людей стрибати через нескінченні обручі лише для того, щоб скасувати підписку. Правило FTC покладе край цим хитрощам і пасткам, заощадивши американцям час і гроші. Ніхто не повинен бути змушений платити за послугу, яка йому більше не потрібна".

За твердженням FTC, цей крок був зроблений після значного збільшення кількості скарг споживачів на практику підписки. У 2024 році державне агентство отримувало в середньому майже 70 скарг на день, пов'язаних з неможливістю відписатися від тієї чи іншої послуги. Для порівняння, у 2021 році їхня кількість становила 42 на день.

Цікаво, що пакет правил в результаті був проголосований не в тому вигляді, в якому його подавали. Наприклад, з нього зникла вимога бізнесу надсилати щорічні нагадування про періодичні платежі, а також кілька інших пунктів.