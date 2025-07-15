Google об'єднає Android та Chrome OS у єдину платформу

В Google офіційно підтвердили плани щодо об'єднання Android та Chrome OS в одну платформу. Цей крок, про який давно ходили чутки, може змінити спосіб взаємодії користувачів із пристроями. Про що саме йдеться і як це вплине на смартфони, планшети та ноутбуки?

Що означає об'єднання Android і Chrome OS?

Президент екосистеми Android Самір Самат під час інтерв’ю зазначив, що компанія працює над злиттям Chrome OS та Android у єдину систему. Це підтвердження стало першим офіційним визнанням таких планів, хоча чутки про можливе об’єднання з’являлися ще з кінця 2024 року. Самат підкреслив, що його цікавить, як люди використовують ноутбуки сьогодні, адже це допоможе створити єдину платформу, яка буде зручною для всіх типів пристроїв, пише 24 Канал з посиланням на TechRadar.

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Метою цього об’єднання є створення безшовного досвіду між смартфонами, планшетами та ноутбуками. Замість двох окремих систем Google прагне зробити єдину платформу, яка поєднає переваги Android, такі як величезна екосистема додатків, із можливостями Chrome OS, орієнтованими на продуктивність. Це може стати серйозним кроком у конкуренції з Apple, особливо в сегменті планшетів, де iPadOS поки що домінує. Таким чином користувачі бачитимуть однаковий інтерфейс, чим би вони не користувалися, й не муситимуть звикати до кількох різних систем.

Що вже відбувається?

Процес інтеграції вже розпочався. Наприклад, у 2024 році Google оголосила, що Chrome OS перейде на ядро Linux, яке використовується в Android. Також до Chrome OS додаються певні фреймворки Android, що полегшує розробку додатків для обох систем. Водночас Android 16, який нещодавно вийшов, отримав функцію десктопного режиму. Цей режим дозволяє підключати смартфон до зовнішнього монітора, відкривати кілька вікон додатків і працювати так, ніби це ноутбук. Такі нововведення явно готують ґрунт для майбутнього об’єднання.

Крім того, Android 16 приніс покращену підтримку великих екранів, зокрема планшетів і складаних пристроїв, а також нові інструменти для роботи з вікнами та зовнішніми дисплеями. Це ще один крок до того, щоб Android став універсальною системою для всіх форм-факторів.

Переваги та виклики для користувачів

Об’єднання платформ обіцяє кілька переваг.

По-перше, це спростить розробку нових функцій, адже інженерам не доведеться працювати над двома окремими системами.

По-друге, користувачі отримають більш злагоджений досвід: додатки, дані та налаштування зможуть легко синхронізуватися між телефонами, планшетами та Chromebook.

Також це може посилити позиції Google у сфері штучного інтелекту, адже інтеграція Gemini AI стане глибшою на всіх пристроях.

Однак є й певні побоювання. Деякі користувачі хвилюються, що Chromebook можуть втратити свою легкість і доступність, якщо нова система вимагатиме потужнішого обладнання. Інші запитують, чи продовжать старі пристрої отримувати оновлення після переходу на нову платформу.

Поки що Google не розкриває деталей щодо термінів реалізації проєкту чи сумісності з наявними пристроями.

Чому це важливо?

Самір Самат також звернув увагу на проблему переходу між платформами, наприклад, з iOS на Android. Він вважає, що у 2025 році перехід між екосистемами має бути простим і безбар’єрним. Google активно працює над стандартами, які полегшать перенесення даних між різними системами. Це ще один доказ того, що компанія думає про майбутнє, де користувачі не будуть прив’язані до однієї екосистеми.

Об’єднання Android та Chrome OS може стати найбільшим кроком Google за останні роки. Це не просто технічна зміна. Це спроба переосмислити, як ми взаємодіємо з технологіями. Якщо все вдасться, ми отримаємо платформу, яка буде однаково зручною як на маленькому екрані смартфона, так і на великому дисплеї ноутбука.