Хотіли як краще, а вийшло як завжди: очищення повітря над Європою тільки погіршило ситуацію

Людство десятиліттями бореться за чистоту атмосфери, сподіваючись на безпечне майбутнє. Проте нові наукові дані вказують на несподіваний побічний ефект: чим менше сажі та промислового пилу в повітрі, тим агресивнішою стає погода. Останні дослідження розкривають складний зв'язок між екологією та інтенсивністю опадів.

Чому чисте повітря не завжди означає спокійне небо?

Наше прагнення дихати чистим повітрям призвело до неочевидних наслідків для кліматичної системи континенту. Група дослідників із Центру міжнародних кліматичних досліджень (CICERO) в Осло виявила, що різке скорочення викидів аерозолів над Центральною Європою стало каталізатором для посилення найбільш руйнівних злив. Використовуючи сучасні моделі прогнозування погоди та досліджень, вчені порівняли кліматичні сценарії з високим рівнем забруднення, характерним для 1980 року, та сучасні умови "чистого" неба 2020 року. Про це йдеться у матеріалі наукового видання Geophysical Research Letters.

Ключову роль у цьому процесі відіграють так звані аерозолі – мікроскопічні частинки сульфатів, органічних сполук та сажі, які потрапляють в атмосферу внаслідок промислової діяльності та роботи транспорту. У забрудненому повітрі ці частинки працюють як ядра конденсації хмар. Коли їх багато, утворюється велика кількість дрібних крапель, які ефективно відбивають сонячне світло, але гірше зливаються у повноцінний дощ.

Очищення повітря призвело до того, що кількість таких ядер зменшилася, а розмір крапель у хмарах, навпаки, зріс. Це фундаментально змінило механізм формування опадів.

Скорочення викидів антропогенних аерозолів посилює як інтенсивність, так і частоту екстремальних опадів через взаємодію аерозолів і хмар,

– прокоментувала провідна авторка дослідження Карі Альтерск'єр з Центру міжнародних кліматичних досліджень (CICERO).

Дослідники встановили, що в умовах чистого повітря екстремальні годинні опади (вище 99,97-го процентиля) посилилися на 7,9%. Загальна середня кількість опадів також зросла на 2,3%. Найбільш тривожним виявився той факт, що зливи стали коротшими за часом, але значно потужнішими. Вчені зафіксували, що тривалість штормових подій скоротилася на період від 4 до 29 хвилин, проте об'єм води, який випадає на землю, залишився незмінним або навіть зріс.

Це означає, що величезна маса води обрушується на міста за лічені хвилини й не встигає всотуватись у ґрунти чи стікати в зливові канали, що створює критичне навантаження на дренажні системи та провокує раптові повені.

Механізм такого посилення пов'язаний із процесами у верхніх шарах атмосфери. Оскільки краплі в чистому повітрі стають більшими, вони мають вищу ймовірність перетворитися на граупель – сніжну крупу або дрібний град. Процес замерзання супроводжується вивільненням прихованого тепла, яке додатково підігріває повітря всередині хмари. Це посилює висхідні потоки, роблячи конвекцію – рух повітряних мас угору – значно потужнішою та швидшою. Саме така "заряджена" атмосфера стає причиною екстремальних штормів, які все частіше спостерігають у країнах Європи.

Найбільш екстремальні явища демонструють найбільші зміни з непропорційним зростанням загальної кількості, інтенсивності та частоти,

– додала Карі Альтерск'єр.

Цікаво, що вплив чистого повітря на погоду виявився навіть сильнішим за прямий вплив парникових газів у деяких регіонах. Хоча глобальне потепління підвищує здатність атмосфери утримувати вологу, саме відсутність аерозолів діє як спусковий гачок для її миттєвого вивільнення.

Науковці підкреслюють, що ці результати мають стати сигналом для влади та інженерів, адже існуючі системи захисту від паводків проєктували без урахування такого швидкого посилення штормів.

Оскільки Європа продовжує впроваджувати жорсткі екологічні стандарти, інтенсивність екстремальних опадів лише зростатиме, що вимагає негайного перегляду стратегій адаптації до кліматичних змін.