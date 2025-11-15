У Китаї помітили рестайлінговий Xiaomi SU7: він матиме більший запас ходу та нову ціну
- Рестайлінговий Xiaomi SU7 отримає до 12 апаратних змін, зокрема шасі, електроніки та тягової батареї, що збільшить запас ходу до понад 800 км.
- Ціна оновленого седана може зрости на 1380 доларів, а серед нововведень - батарея Kirin, чип Nvidia Thor-U для автопілота та комфортні крісла.
Замаскований прототип седана Xiaomi SU7 на днях помітили у Китаї. Згідно з чутками, це оновлена версія електромобіля, яка може отримати низку технічних покращень. Очікується, що зміни торкнуться запасу ходу, потужності та комфорту, а також, імовірно, вплинуть на вартість авто.
Джерела в китайських соцмережах повідомляють, що рестайлінговий Xiaomi SU7 може отримати 12 апаратних змін, а його ціна зросте приблизно на 1380 доларів, інформує 24 Канал з посиланням на CarNewsChina.
Які оновлення може отримати седан?
- Оновлення можуть торкнутися шасі, електроніки та тягової батареї.
- Завдяки оптимізації аеродинаміки кузова загальний запас ходу може перевищити 800 кілометрів.
- Передбачається, що електромобіль обладнають батареєю Kirin нового покоління, яка дозволить збільшувати запас ходу на 200 кіломтерів за п'ять хвилин зарядки.
- Також можливий перехід на 900-вольтову архітектуру для підвищення ефективності силової установки.
За функції активної допомоги водію відповідатиме досконаліший чип Nvidia Thor-U, а лідар для розпізнавання об'єктів в режимі автопілота може стати стандартним для всіх комплектацій.
Серед інших можливих покращень – крісла в салоні з функціями вентиляції, підігріву та масажу, а також двокамерна пневматична підвіска для більшого комфорту.
Представники Xiaomi поки що заперечують інформацію про підвищення цін на SU7 і не коментують підготовку рестайлінгової версії. Проте навесні наступного року седану виповниться два роки, а на китайському ринку прийнято оновлювати моделі саме з такою періодичністю.
Фото оновленого Xiaomi SU7
Чому Xiaomi займається електромобілями?
Xiaomi покладає великі надії на електрокари. Раніше в серпні засновник Xiaomi Лей Цзюнь назвав автомобільний напрям останнім великим проєктом у своїй кар'єрі, інвестувавши в нього 10 мільярдів доларів з метою увійти до п'ятірки найбільших автовиробників світу, як повідомляла Bloomberg.
Вже зараз компанія фактично потрапила до першої десятки. За другий квартал 2025 року Xiaomi поставила 81 302 електромобілі, а за перші шість місяців року – понад 157 000 машин. План на 2025 рік становить 350 000 авто.
Xiaomi вже 20-й квартал поспіль входить до трійки найбільших постачальників смартфонів у світі з часткою 14,7%. На китайському ринку компанія посіла перше місце за кількістю проданих смартфонів. На тлі успіху Xiaomi збільшила витрати на дослідження та розробки на 41,2% до 1,1 мільярдів доларів.