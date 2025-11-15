У Китаї помітили рестайлінговий Xiaomi SU7: він матиме більший запас ходу та нову ціну

Замаскований прототип седана Xiaomi SU7 на днях помітили у Китаї. Згідно з чутками, це оновлена версія електромобіля, яка може отримати низку технічних покращень. Очікується, що зміни торкнуться запасу ходу, потужності та комфорту, а також, імовірно, вплинуть на вартість авто.

Джерела в китайських соцмережах повідомляють, що рестайлінговий Xiaomi SU7 може отримати 12 апаратних змін, а його ціна зросте приблизно на 1380 доларів, інформує 24 Канал з посиланням на CarNewsChina.

Які оновлення може отримати седан?

Оновлення можуть торкнутися шасі, електроніки та тягової батареї.

Завдяки оптимізації аеродинаміки кузова загальний запас ходу може перевищити 800 кілометрів.

Передбачається, що електромобіль обладнають батареєю Kirin нового покоління, яка дозволить збільшувати запас ходу на 200 кіломтерів за п'ять хвилин зарядки.

Також можливий перехід на 900-вольтову архітектуру для підвищення ефективності силової установки.

За функції активної допомоги водію відповідатиме досконаліший чип Nvidia Thor-U, а лідар для розпізнавання об'єктів в режимі автопілота може стати стандартним для всіх комплектацій.

Серед інших можливих покращень – крісла в салоні з функціями вентиляції, підігріву та масажу, а також двокамерна пневматична підвіска для більшого комфорту.

Представники Xiaomi поки що заперечують інформацію про підвищення цін на SU7 і не коментують підготовку рестайлінгової версії. Проте навесні наступного року седану виповниться два роки, а на китайському ринку прийнято оновлювати моделі саме з такою періодичністю.

Чому Xiaomi займається електромобілями?

Xiaomi покладає великі надії на електрокари. Раніше в серпні засновник Xiaomi Лей Цзюнь назвав автомобільний напрям останнім великим проєктом у своїй кар'єрі, інвестувавши в нього 10 мільярдів доларів з метою увійти до п'ятірки найбільших автовиробників світу, як повідомляла Bloomberg.

Вже зараз компанія фактично потрапила до першої десятки. За другий квартал 2025 року Xiaomi поставила 81 302 електромобілі, а за перші шість місяців року – понад 157 000 машин. План на 2025 рік становить 350 000 авто.

Xiaomi вже 20-й квартал поспіль входить до трійки найбільших постачальників смартфонів у світі з часткою 14,7%. На китайському ринку компанія посіла перше місце за кількістю проданих смартфонів. На тлі успіху Xiaomi збільшила витрати на дослідження та розробки на 41,2% до 1,1 мільярдів доларів.