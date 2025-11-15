В Китае заметили рестайлинговый Xiaomi SU7: он будет иметь больший запас хода и новую цену
- Рестайлинговый Xiaomi SU7 получит до 12 аппаратных изменений, в частности шасси, электроники и тяговой батареи, что увеличит запас хода до более 800 км.
- Цена обновленного седана может вырасти на 1380 долларов, а среди нововведений - батарея Kirin, чип Nvidia Thor-U для автопилота и комфортные кресла.
Замаскированный прототип седана Xiaomi SU7 на днях заметили в Китае. Согласно слухам, это обновленная версия электромобиля, которая может получить ряд технических улучшений. Ожидается, что изменения коснутся запаса хода, мощности и комфорта, а также, вероятно, повлияют на стоимость авто.
Источники в китайских соцсетях сообщают, что рестайлинговый Xiaomi SU7 может получить 12 аппаратных изменений, а его цена вырастет примерно на 1380 долларов, информирует 24 Канал со ссылкой на CarNewsChina.
Какие обновления может получить седан?
- Обновления могут коснуться шасси, электроники и тяговой батареи.
- Благодаря оптимизации аэродинамики кузова общий запас хода может превысить 800 километров.
- Предполагается, что электромобиль оборудуют батареей Kirin нового поколения, которая позволит увеличивать запас хода на 200 киломтеров за пять минут зарядки.
- Также возможен переход на 900-вольтовую архитектуру для повышения эффективности силовой установки.
За функции активной помощи водителю будет отвечать более совершенный чип Nvidia Thor-U, а лидар для распознавания объектов в режиме автопилота может стать стандартным для всех комплектаций.
Среди других возможных улучшений – кресла в салоне с функциями вентиляции, подогрева и массажа, а также двухкамерная пневматическая подвеска для большего комфорта.
Представители Xiaomi пока отрицают информацию о повышении цен на SU7 и не комментируют подготовку рестайлинговой версии. Тем не менее весной следующего года седану исполнится два года, а на китайском рынке принято обновлять модели именно с такой периодичностью.
Почему Xiaomi занимается электромобилями?
Xiaomi возлагает большие надежды на электрокары. Ранее в августе основатель Xiaomi Лэй Цзюнь назвал автомобильное направление последним крупным проектом в своей карьере, инвестировав в него 10 миллиардов долларов с целью войти в пятерку крупнейших автопроизводителей мира, как сообщала Bloomberg.
Уже сейчас компания фактически попала в первую десятку. За второй квартал 2025 года Xiaomi поставила 81 302 электромобиля, а за первые шесть месяцев года – более 157 000 машин. План на 2025 год составляет 350 000 авто.
Xiaomi уже 20-й квартал подряд входит в тройку крупнейших поставщиков смартфонов в мире с долей 14,7%. На китайском рынке компания заняла первое место по количеству проданных смартфонов. На фоне успеха Xiaomi увеличила расходы на исследования и разработки на 41,2% до 1,1 миллиардов долларов.