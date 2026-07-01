ООН закликає змінити розвиток ШІ, поки технології не зробили світ ще більш нерівним

Поширення штучного інтелекту відбувається нерівномірно, і це може посилити розрив між державами. Новий звіт ООН описує головні ризики та пропонує міжнародні підходи до розвитку цієї технології.

Незалежна міжнародна наукова група з питань штучного інтелекту, створена Генеральною Асамблеєю ООН у 2025 році, оприлюднила попередній масштабний звіт про перспективи та ризики розвитку ШІ. Документ попереджає, що стрімке поширення технології може поглибити глобальну економічну та технологічну нерівність, якщо країни не отримають рівних можливостей для її розвитку. Про це пише The Guardian.

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Чому ООН вважає, що ШІ може посилити нерівність?

У звіті наголошується, що сам по собі доступ до моделей штучного інтелекту не гарантує однакових переваг.

Сам по собі доступ до інструментів штучного інтелекту не забезпечує рівної користі. Країни, які покладаються на іноземні моделі, хмарну інфраструктуру та канали передачі даних, можуть отримати доступ до ШІ, але водночас втратити практичний контроль над його стандартами, механізмами безпеки та пристосованістю до місцевих потреб, – зазначають автори документа.

Звіт став першою великою роботою міжнародної наукової групи, яку в ООН називають першим глобальним науковим органом із питань штучного інтелекту.

Які переваги та загрози бачать дослідники?

У документі аналізуються як позитивні, так і негативні сценарії розвитку технології.

Автори зазначають, що штучний інтелект здатний суттєво змінити такі сфери, як освіта, сільське господарство, медицина та багато інших галузей економіки. Водночас технологія може використовуватися і зі шкідливою метою. Серед головних ризиків називаються масштабне шахрайство, поширення дезінформації, маніпулювання громадською думкою та втручання у виборчі процеси.

Окрему увагу експерти приділили проблемі концентрації технологічної переваги.

Наразі саме США та Китай домінують у створенні найпотужніших моделей штучного інтелекту, а також у розвитку обчислювальної інфраструктури, яка включає спеціалізовані процесори, пам'ять, мережеве обладнання та системи зберігання даних. На думку авторів, така концентрація може мати серйозні політичні наслідки.

Що ООН пропонує зробити?

Документ містить не лише аналіз ризиків, а й практичні рекомендації для держав. Експерти радять країнам інвестувати у власну AI-інфраструктуру, включаючи будівництво центрів обробки даних, розвиток локальних обчислювальних потужностей і підтримку національних розробників.

Також пропонується:

підвищувати рівень знань про штучний інтелект у школах, університетах та серед працівників;

створювати спеціалізовані інститути з оцінки безпеки ШІ;

розробляти національні стратегії боротьби з дезінформацією;

постійно перевіряти поведінку моделей уже після їхнього запуску в реальних умовах використання.

На думку авторів, державам, які відстають у розвитку ШІ, варто збільшувати інвестиції у власну обчислювальну інфраструктуру. Водночас вони визнають, що для цього потрібні значні ресурси, включаючи стабільне енергопостачання та будівництво нових дата-центрів.

Які ще виклики бачить ООН?

У звіті зазначається, що розвиток потужних моделей штучного інтелекту випереджає можливості більшості країн контролювати їхню безпеку.

Більшість країн, включаючи багато розвинених економік, не мають достатньої технічної експертизи, щоб оцінювати найпотужніші моделі або брати повноцінну участь у формуванні правил їхнього використання, – підкреслюють автори.

Додатковими чинниками цифрової нерівності залишаються мовний бар'єр і різний рівень доступу до інтернету.

За оцінками експертів, сьогодні понад 1 мільярд людей у світі користуються інструментами штучного інтелекту щотижня. Однак темпи впровадження технології суттєво різняться: країни Глобального Півдня помітно відстають від держав Глобальної Півночі.

Саме тому міжнародна наукова група закликає виробити спільний підхід до розвитку штучного інтелекту. На думку авторів, лише глобальна координація дозволить максимально використати потенціал технології та водночас мінімізувати ризики для економіки, безпеки й демократичних інститутів.

Звіт підкреслює, що Організація Об'єднаних Націй є найбільш відповідним міжнародним майданчиком для координації таких зусиль, а запропонований підхід має залишатися насамперед науковим, а не політичним.