Google розширила доступ до свого AI-додатку Opal, який дозволяє створювати міні вебзастосунки за текстовим описом. Тепер сервіс доступний у 15 нових країнах, а також отримав помітні оновлення швидкодії та зручності редагування без написання коду.

Google офіційно запустила свій ШІ-додаток Opal ще у 15 країнах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний блог Google.

Як працює Opal і що змінилося після розширення?

Серед нових країн, де буде працювати Opal, є Канада, Індія, Японія, Південна Корея, В’єтнам, Індонезія, Бразилія, Сінгапур, Колумбія, Ель-Сальвадор, Коста-Рика, Панама, Гондурас, Аргентина та Пакистан. Цей AI-додаток дозволяє користувачам створювати міні вебзастосунки, просто вводячи текстовий опис бажаного інтерфейсу.

Коли Opal вперше запустили у США, команда Google очікувала простих експериментів з базовими функціями. Проте користувачі здивували компанію складними й креативними рішеннями. За словами менеджерки Google Labs Меган Лі, саме ці ідеї довели, що варто дати доступ до Opal якомога більшій кількості розробників і дизайнерів по всьому світу.

Як повідомляє TechCrunch, після введення опису програми Opal самостійно створює її структуру за допомогою моделей Google. Готовий результат можна переглядати у візуальному редакторі: користувачі мають змогу змінювати кроки генерації, налаштовувати введення й вихідні дані або додавати нові етапи через панель інструментів. Крім того, додаток можна публікувати онлайн і ділитися посиланням для тестування.

Google також представила низку оновлень. Серед них – поліпшене налагодження, яке залишилось безкодовим: користувачі можуть проходити весь процес поетапно або змінювати конкретні дії через консоль. Помилки тепер відображаються безпосередньо у місці виникнення, що спрощує їх виправлення.

Окрім цього, компанія помітно прискорила роботу Opal. Якщо раніше створення нового проєкту займало до п’яти секунд, то тепер система реагує майже миттєво. З’явилася можливість виконувати кілька кроків одночасно, що особливо корисно для складних багатоступеневих процесів.

Запуск Opal у липні в США став відповіддю Google на зростаючу популярність безкодових платформ. Компанія приєдналася до таких гравців, як Canva, Figma та Replit, які також розробляють інструменти для створення додатків без необхідності писати код.

