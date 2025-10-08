Google расширила доступ к своему AI-приложению Opal, которое позволяет создавать мини веб-приложения по текстовому описанию. Теперь сервис доступен в 15 новых странах, а также получил заметные обновления быстродействия и удобства редактирования без написания кода.

Google официально запустила свое ИИ-приложение Opal еще в 15 странах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный блог Google.

Как работает Opal и что изменилось после расширения?

Среди новых стран, где будет работать Opal, есть Канада, Индия, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Бразилия, Сингапур, Колумбия, Эль-Сальвадор, Коста-Рика, Панама, Гондурас, Аргентина и Пакистан. Это AI-приложение позволяет пользователям создавать мини веб-приложения, просто вводя текстовое описание желаемого интерфейса.

Когда Opal впервые запустили в США, команда Google ожидала простых экспериментов с базовыми функциями. Однако пользователи удивили компанию сложными и креативными решениями. По словам менеджера Google Labs Меган Ли, именно эти идеи доказали, что стоит дать доступ к Opal как можно большему количеству разработчиков и дизайнеров по всему миру.

Как сообщает TechCrunch, после ввода описания приложения Opal самостоятельно создает его структуру с помощью моделей Google. Готовый результат можно просматривать в визуальном редакторе: пользователи могут изменять шаги генерации, настраивать ввод и выходные данные или добавлять новые этапы через панель инструментов. Кроме того, приложение можно публиковать приложение можно публиковать онлайн і делиться ссылкой для тестирования.

Google также представила ряд обновлений. Среди них – улучшенная отладка, которая осталась бескодовой: пользователи могут проходить весь процесс поэтапно или изменять конкретные действия через консоль. Ошибки теперь отображаются непосредственно в месте возникновения, что упрощает их исправление.

Кроме этого, компания заметно ускорила работу Opal. Если раньше создание нового проекта занимало до пяти секунд, то теперь система реагирует почти мгновенно. Появилась возможность выполнять несколько шагов одновременно, что особенно полезно для сложных многоступенчатых процессов.

Запуск Opal в июле в США стал ответом Google на растущую популярность бескодовых платформ. Компания присоединилась к таким игрокам, как Canva, Figma и Replit, которые также разрабатывают инструменты для создания приложений без необходимости писать код.

