Усього за 9 місяців OpenAI створила процесор, який може змінити майбутнє ChatGPT

Компанія OpenAI у партнерстві з Broadcom анонсувала випуск власного спеціалізованого чипа Jalapeño. Новинка обіцяє вдвічі знизити витрати на обчислення для передових мовних моделей та змінити розстановку сил на ринку ШІ-обладнання.

Головне завдання новинки – робота з великими мовними моделями (LLM), які є основою ChatGPT. Раніше для цього використовували дорогі універсальні відеокарти (GPU). Новий чип розробили з нуля під конкретні потреби алгоритмів OpenAI, що дозволить суттєво зекономити ресурси.

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Як створювали Jalapeno та на що він здатний?

Офіційно про плани спільної розробки кастомного ШІ-прискорювача компанії оголосили у жовтні 2025 року. Проєктування завершили у рекордні терміни.

Щоб прискорити процес, OpenAI використовувала власні моделі штучного інтелекту для проєктування окремих етапів чипа. Це дозволило створити ASIC-мікросхему всього за 9 місяців.

Інженерні зразки Jalapeno вже проходять активні тести в лабораторіях, забезпечуючи роботу перспективної моделі GPT-5.3-Codex-Spark. За словами генерального директора Broadcom Хока Тана, новий прискорювач за своєю продуктивністю не поступається новітнім чипам Nvidia Blackwell та тензорним процесорам Google (TPU).

При цьому Jalapeño демонструє вражаючу економічну ефективність – витрати на обчислення знижуються приблизно на 50% порівняно з традиційними графічними процесорами.

Хто виробляє та фінансує проєкт?

Виробництвом кремнієвих пластин для Jalapeño займається тайванський гігант TSMC, а канадська Celestica відповідає за інтеграцію плат, стійок та серверних систем.

Керівник апаратного напряму OpenAI Річард Хо не розкрив фінансових деталей угоди з Broadcom, зазначивши, що їх остаточно узгоджать після виконання замовлення. Водночас Broadcom залучила до фінансування розробки інвестиційних гігантів Apollo Global Management та Blackstone.

Наше партнерство з OpenAI відображає довгострокове прагнення масштабувати фізичну інфраструктуру, яка стане основою наступного десятиліття розвитку штучного інтелекту. Це лише початок багатопоколінної дорожньої карти. Разом ми створюємо кремнієві рішення, які дозволять розгортати дата-центри гігаватного масштабу разом із Microsoft та іншими партнерами вже з 2026 року,

– заявив генеральний директор Broadcom Хок Тан.

Для реалізації своїх капіталомістких планів OpenAI має солідний фінансовий фундамент. З початку 2026 року компанія залучила колосальні 122 мільярди доларів інвестицій для будівництва дата-центрів, розробки чипів та найму найкращих фахівців.

Масштабні плани та реакція ринку

Початкове розгортання нової обчислювальної платформи заплановане на кінець 2026 року. Співпраця передбачає розгортання систем загальною потужністю 10 гігават (ГВт) до 2029 року. Через колосальний попит Хок Тан очікує, що вже у 2027 році компанії перевищать попередній прогноз розгортання чипів потужністю 1,3 ГВт. Ба більше, партнери вже планують випуск наступного покоління чипа Jalapeno на 2028 рік.

Ринок миттєво відреагував на гучний анонс. Після презентації акції Broadcom зросли на 1,6% до 386,25 долара, а загальне зростання капіталізації компанії з початку року склало майже 10%.

Світ переходить до економіки, заснованої на обчислювальних ресурсах. Jalapeno є частиною нашої довгострокової стратегії зі створення інфраструктури, яка зробить ШІ швидшим, доступнішим та надійнішим для кожного,

– наголосив президент і співзасновник OpenAI Грег Брокман.

Що це означає для користувачів ChatGPT

Для звичайних користувачів новий процесор може означати значно швидші відповіді ChatGPT, нижчу вартість використання API, стабільнішу роботу сервісів у періоди пікових навантажень і можливість запускати дедалі складніші моделі без різкого зростання витрат.