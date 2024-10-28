OpenAI запустить нову модель ШІ Orion, у 100 разів потужнішу за GPT-4

Минуло не так уже й багато часу з моменту випуску двох останніх моделей штучного інтелекту OpenAI, але компанія готується до запуску ще однієї. Цей наступник GPT-4 матиме набагато більше можливостей.

Чого слід чекати

Нова модель наразі відома як Orion. Очікується, що схема випуску цього разу буде іншою, адже, на відміну від попередніх моделей, які відразу випускалися через ChatGPT, Orion принаймні на початку буде орієнтований на компанії, які тісно співпрацюють з OpenAI, щоб ті могли отримати доступ до платформи першими й мати змогу розвивати свої продукти і функції, пише The Verge.

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Передбачається, що інженери Microsoft, яка є основним партнером компанії з розгортання, розмістить майбутню модель на Azure десь у листопаді, а згодом вона відкриється для користувачів.

Поки що незрозуміло, яким буде брендинг платформи, і чи буде Orion, як наступник GPT-4, використовувати назву GPT-5. Розгортання є попереднім, і, як і у випадку з будь-яким іншим релізом ШІ, завжди існує ймовірність деяких змін у графіку.

Хоча офіційного підтвердження плану випуску від OpenAI або Microsoft немає, один із керівників OpenAI припускає, що модель штучного інтелекту наступного покоління буде в 100 разів потужнішою за свою попередницю. Наразі ще немає ні тестів, ні порівнянь, ні навіть переліку нових функцій і точних меж можливостей нової моделі. Але традиційно в таких випадках кожне оновлення приносить кращі здібності у міркуванні, розумінні, розв'язуванні задач, швидкості роботи тощо.

Orion знаменує собою великий стрибок у планах OpenAI щодо створення надійної системи штучного загального інтелекту (AGI), і це можна вважати основоположним кроком на шляху до неї. У звіті стверджується, що для навчання майбутньої моделі була використана попередня модель GPT-o1.