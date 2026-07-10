Більше ніж просто чат-бот: OpenAI запускає революційні моделі серії GPT-5․6

Світ штучного інтелекту знову змінюється. Компанія OpenAI вирішила відійти від концепції універсального інструменту, запропонувавши користувачам гнучкість і спеціалізацію. Нове сімейство нейромереж обіцяє не лише швидкість, а й принципово новий рівень розуміння складних процесів і творчих завдань.

Нова ера спеціалізації ШІ

Компанія OpenAI офіційно представила лінійку моделей GPT-5.6, яка складається з трьох основних варіантів: Sol, Terra та Luna. Це не просто чергове технічне оновлення, а зміна парадигми іменування та функціональності. Тепер кожна модель відповідає за свій сегмент – від надважких аналітичних обчислень до миттєвих і бюджетних відповідей у щоденних чатах, пише Android Authority.

Нова система найменувань, яку анонсували ще наприкінці червня, має допомогти розробникам і звичайним користувачам краще орієнтуватися в можливостях технології. Номер 5.6 вказує на покоління моделі, тоді як власні назви визначають рівень її спроможностей, які можуть розвиватися незалежно одна від одної.

Разом це сімейство дає людям і розробникам чіткіший вибір між інтелектом, швидкістю та вартістю,

– заявили в OpenAI під час представлення нової системи найменувань.

Тріо Sol, Terra та Luna: у чому різниця?

Флагманом лінійки стала модель Sol. Це найпотужніший інструмент, який розробники рекомендують використовувати для складних завдань: написання коду, дослідження вразливостей у кібербезпеці або наукових розрахунків. Sol демонструє рекордну ефективність, споживаючи менше токенів для отримання точного результату порівняно з попередниками.

Для тих, кому потрібна максимальна продуктивність, розробники впровадили режим "ultra". Це спеціальне налаштування, яке дозволяє задіяти кілька агентів паралельно для вирішення одного складного завдання. Така координація робочих процесів допомагає значно швидше отримувати готові результати в найвимогливіших проєктах.

GPT-5.6 Sol встановлює новий стандарт як для інтелекту, так і для ефективності, досягаючи найсучасніших результатів у програмуванні, інтелектуальній роботі, кібербезпеці та науці,

– прокоментували представники OpenAI у своєму офіційному повідомленні.

Середня модель у лінійці – Terra. Вона збалансована і за своєю потужністю приблизно відповідає попередній версії GPT-5.5. Це ідеальний варіант для щоденної роботи, де потрібна висока якість без екстремальних обчислювальних витрат.

Наймолодша модель, Luna, орієнтована на швидкість та економію коштів. Вона найкраще підходить для простих запитів, де миттєва відповідь є пріоритетом.

Дизайнерське мислення та візуалізація

Окрему увагу розробники приділили творчим можливостям ШІ. У OpenAI стверджують, що GPT-5.6 здійснила справжній стрибок у "дизайнерському відчутті". Тепер нейромережа не просто генерує код для інтерфейсу, а й здатна оцінювати його естетичність та ергономічність. Вона може самостійно перевіряти візуальний результат, виправляти дрібні огріхи й додавати фінальні штрихи перед тим, як віддати роботу користувачу.

Також з'явилася функція створення інтерактивних візуалізацій. Це наближає ChatGPT до можливостей Google Gemini, дозволяючи перетворювати складні масиви даних на зрозумілі графіки та симуляції прямо в чаті. Чисті та професійні звіти тепер можна створювати за лічені секунди, просто надавши ШІ високорівневі інструкції.

Безпека та доступність для користувачів

Питання безпеки стало критичним після того, як минулого місяця модель Fable 5 від компанії Anthropic викликала хвилю занепокоєння через потенційне використання для пошуку програмних вразливостей. OpenAI врахувала цей досвід і впровадила в GPT-5.6 захисні бар'єри, які вдесятеро ефективніше блокують шкідливу діяльність порівняно з попередніми версіями.

Доступ до нових моделей відкрили наприкінці дня 9 липня, проте повне розгортання для всіх користувачів може тривати до 24 годин. Користувачі платної підписки (Plus, Pro, Business та Enterprise) отримали доступ до флагманської Sol. Для тих, хто користується безкоштовною версією або тарифом Go, стала доступною модель Terra.

Для розробників OpenAI також оновила цінову політику API. Вартість розраховують за 1 мільйон токенів. Для Sol ціна становить 5 доларів за вхідні та 30 доларів за вихідні дані. Terra обійдеться у 2,5 долара за вхід та 15 доларів за вихід. Luna є найбільш доступною: 1 долар за вхідні та 6 доларів за вихідні токени.

Окрім нових моделей, компанія представила оновлений додаток для комп'ютерів із інтегрованим Codex та новий агент ChatGPT Work для професійної діяльності. Цікаво, що сама OpenAI вже використовує GPT-5.6 для розробки своїх майбутніх нейромереж, що, за словами інженерів, значно прискорює прогрес.