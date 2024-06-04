Почалося: OpenAI збирає команду для розробки штучного інтелекту, який керуватиме роботами

OpenAI, відома дослідницька лабораторія штучного інтелекту, що стоїть за ChatGPT, відновлює свої зусилля в галузі робототехніки. Після розформування попередньої команди робототехніки чотири роки тому, компанія зараз формує нову групу, зосереджену на розробці передових мультимодальних моделей для розширення можливостей робототехніки.

Перед новою командою буде поставлено завдання створити моделі штучного інтелекту, які зможуть обробляти різні типи даних, включаючи сенсорні дані, та інформацію отриману від роботів. Ця здатність має вирішальне значення для розробки роботів, які можуть більш природно та ефективно взаємодіяти з навколишнім середовищем.

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Войцех Заремба, один зі співзасновників OpenAI, поділився думками щодо цього оновленого фокусу. Він наголосив, що хоча попередня команда досягла значного прогресу, прагнення до універсального штучного інтелекту вимагає додаткових ресурсів і нових стратегій.

Кого шукає OpenAI

Наразі OpenAI шукає талановитих фахівців найвищого рівня, щоб очолити цей амбітний проєкт. Компанія шукає інженера-дослідника, який спеціалізується на навчанні мультимодальних моделей для покращення роботизованих функцій, а також фахівця з розробки нових архітектур моделей та оціночних тестів.

Крім того, на початку цього року компанія взяла участь у раунді фінансування стартапу Figure AI, розробника людиноподібних роботів.

За останній рік OpenAI також інвестувала мільйони в такі стартапи, як Figure AI, 1X Technologies і Physical Intelligence, що свідчить про значну зацікавленість у розвитку робототехніки.

Майбутнє, яким його бачить OpenAI

Пітер Веліндер, віце-президент OpenAI і член першої команди робототехніків, підтвердив довгострокове бачення компанії.

Ми бачимо потенціал у людиноподібних роботах, оснащених потужними мультимодальними моделями,

– заявив Веліндер, акцентувавши на трансформаційному потенціалі інтеграції ШІ з робототехнікою.

А тим часом Штучний інтелект створює більше робочих місць ніж забирає

На відміну від деяких своїх конкурентів, OpenAI не має наміру виробляти власне робототехнічне обладнання. Замість цього компанія зосередиться на розробці передових технологій ШІ, які можуть бути використані іншими виробниками роботів.

Цей спільний підхід передбачатиме тісну співпрацю із зовнішніми партнерами для навчання передових моделей, гарантуючи, що ШІ може бути легко інтегрований у різні роботизовані платформи.