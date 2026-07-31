OpenAI обвалює ціни: найновіші моделі ШІ здешевшали на 80 відсотків

Компанія OpenAI оголосила про радикальне зниження вартості використання своїх найновіших нейромереж сімейства GPT-5.6. Найбільше здешевшала модель Luna, ціна якої впала одразу на 80 відсотків, тоді як збалансована модель Terra стала доступнішою на 20 відсотків.

Ефективність проти вартості

Розробники пояснюють такий крок значними технічними досягненнями в оптимізації роботи інфраструктури. Зокрема, інженери покращили ядра графічних процесорів (GPU), що знизило витрати на обслуговування на 20 відсотків. Крім того, вдосконалений метод спекулятивного декодування підвищив ефективність генерації токенів ще на 15 відсотків, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення компанії.

Тепер мільйон вхідних токенів для моделі Luna коштує лише 0,20 долара, а мільйон вихідних – 1,20 долара. Для порівняння, раніше ці показники становили 1 долар і 6 доларів відповідно.

Модель Terra також змінила цінник: тепер за мільйон вхідних токенів розробники платитимуть 2 долари, а за вихідні – 12 доларів.

Робити передовий інтелект доступнішим, дешевшим і кориснішим – це основа нашої місії,

– прокоментувала команда OpenAI.

Китайський фактор і ринкова боротьба

Експерти пов'язують таку агресивну цінову політику з посиленням конкуренції з боку китайських технологічних гігантів. Лабораторії з КНР, як-от Moonshot AI з її моделлю Kimi або сімейство GLM від компанії Z.ai, пропонують потужні можливості програмування та логічного мислення за значно нижчими цінами. Це змушує американські компанії шукати шляхи до здешевлення своїх послуг, щоб утримати клієнтів.

Попри фокус на економію, флагманська модель лінійки GPT-5.6 Sol зберегла свою попередню вартість. Проте OpenAI запровадила для неї новий швидкий режим (Fast mode). Він дозволяє отримувати відповіді у 2,5 раза швидше за стандартне оброблення. За таку продуктивність доведеться платити подвійну ціну, проте це рішення замінить попередню функцію пріоритетного оброблення.

GPT-5.6 Luna забезпечує інтелект передового рівня за ціною, що становить лише частку вартості моделей зі схожими можливостями,

– додала команда OpenAI.

Застосування у сервісах

Окрім зміни тарифів для розробників, OpenAI оновила внутрішні інструменти. Функцію автоматичного огляду (Auto-review) у застосунку ChatGPT та інтерфейсі Codex перевели з моделі GPT-5.4 на нову Luna. Завдяки цьому вартість роботи цієї функції знизилася приблизно вдесятеро, що робить масове використання штучного інтелекту в повсякденних завданнях ще вигіднішим.

Варто зазначити, що зниження ціни роботи моделей не означає зниження ціни тарифних планів, які зараз становлять 7, 20 і 120 доларів. Це лише означає, що кожен запит обходиться дешевше, а отже ви повільніше вичерпуєте ліміти і можете поставити більше питань.