Чи варто платити хакерам викуп: дослідження показало сумнівні наслідки

Оплата викупу хакерам не гарантує повернення даних, а навпаки – часто провокує зловмисників на нові вимоги. Нове дослідження показує, що значна частина компаній потрапляє у замкнене коло вимагання, намагаючись врятувати свою цифрову власність.

Сумна статистика кібервимагання

Компанія Proofpoint провела масштабне опитування серед майже 1 000 фахівців із кібербезпеки на 12 світових ринках. Результати звіту "2026 AI-Era Ransomware Report" виявилися невтішними: більше половини організацій, а саме 54 відсотки, погоджуються на умови кіберзлочинців. Вони роблять це, аби відновити доступ до заблокованих файлів або запобігти витоку конфіденційної інформації в даркнет, пише TechRadar.

Керівники компаній часто ігнорують заклики правоохоронних органів та експертів з безпеки не вступати в переговори зі зловмисниками. Попри ці попередження, реальний тиск від зупинки бізнес-процесів стає занадто великим, щоб його ігнорувати.

Однак досвід показує, що поступки терористам лише погіршують ситуацію в довгостроковій перспективі.

Чому оплата не вирішує проблему

Логіка відмови від виплат проста: фінансуючи хакерів, компанії мотивують їх на нові атаки та надають ресурси для розробки ще складнішого шкідливого програмного забезпечення. Понад те, немає жодних юридичних чи технічних гарантій, що ключі дешифрування спрацюють або що вкрадені документи справді видалять із серверів злочинців.

У багатьох випадках хакери просто повертаються за добавкою, бо знають, що жертва готова платити,

– прокоментували ситуацію дослідники Proofpoint.

Статистика підтверджує ці побоювання: хоча 56 відсотків жертв змогли повернути доступ після першого платежу, понад 37 відсотків зіткнулися з повторним вимаганням майже одразу. Ще 2 відсотки організацій взагалі втратили і гроші, і дані, оскільки зловмисники просто зникли після транзакції, не надавши жодного інструменту для розблокування систем.

Як захиститися без викупу

Експерти закликають бізнес не вступати в переговори з терористами, а інвестувати в превентивні заходи.

Реальний тиск, якого зазнають організації під час зупинки бізнес-процесів, часто змушує їх приймати поспішні рішення,

– заявили представники компанії Proofpoint.

Замість того, щоб покладатися на обіцянки злочинців, спеціалісти радять зосередитися на трьох основних напрямках захисту: