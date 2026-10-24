Оптоволоконний інтернет проти кабельного: у чому різниця між ними

Оптоволокно та кабельний інтернет бездоганно впораються з сучасними завданнями, але між ними є суттєва різниця. Яка з технологій краща, залежить від доступності та ціни.

Як працюють обидві технології

Оптоволоконні кабелі передають дані у вигляді світла по тонких скляних волокнах, вкритих захисними шарами пластику. У кабельному інтернеті інформація рухається за допомогою електрики. Якщо розрізати коаксіальний кабель, усередині буде мідна жила, вкрита шарами металу та пластику, пише 24 Канал.

Провайдерам зручно використовувати цю технологію, бо вона працює на тій самій інфраструктурі, що й кабельне телебачення. Водночас через електричний сигнал кабель частіше потерпає від перешкод, зокрема від екстремальної погоди чи вологи.

За швидкістю та надійністю обидва типи підключення випереджають DSL і супутниковий інтернет. Проте оптика забезпечує значно вищі швидкості та кращу стабільність, а кабель виграє за доступністю й усе ще дає достатньо швидкий інтернет. Залежно від ваших завдань у мережі різниця в швидкості та затримці може виявитися в зависанні відео, повільних завантаженнях або ривках під час онлайн-ігор.

Здебільшого вибір зводиться до того, чи є оптика у вашому районі.

Чим оптика краща за кабель

Оптоволокно підтримує набагато вищу пропускну здатність. Воно не має фізичних обмежень кабелю, де доступну смугу доводиться ділити на два "канали" для завантаження та вивантаження. Тому оптика надійніша в години пікового навантаження. Кабельні мережі поділяють пропускну здатність між сусідніми домогосподарствами, і саме тому ввечері, коли всі вдома дивляться стримінг, швидкість часто падає.

Оптичні тарифи інколи стартують зі 100 Мбіт/с, але частіше базові пропозиції мають 300 або 500 Мбіт/с, а далі швидкість може бути значно вищою. На відміну від кабелю, оптичний інтернет симетричний: швидкість вивантаження дорівнює швидкості завантаження. Якщо ви часто викладаєте відео, ведете стріми чи синхронізуєте файли, це серйозна перевага.

Багато провайдерів тепер використовують гібридну мережу волокно-коаксіал. Оптика з'єднує район, а останню ділянку до будинків прокладають коаксіальним кабелем. Це не повноцінне оптичне підключення, але таким способом можна отримати швидкість завантаження від 1 гігабіта на секунду. Щоправда, швидкість вивантаження буде нижчою.

Скільки це коштує

Вартість оптоволоконного інтернету в Україні залежить від міста, провайдера, швидкості з'єднання та технології підключення. До прикладу, станом на жовтень 2026 року в Києві, Львові, Вінниці та Одесі можна знайти тарифи на домашній інтернет за кілька сотень гривень на місяць. Водночас окремі акційні пропозиції коштують значно дешевше, а гігабітні пакети без знижок можуть перевищувати 500 гривень на місяць.

За даними ринкового моніторингу, у березні 2026 року середня вартість оптоволоконного інтернету в Україні становила приблизно від 200 гривень у Вінниці до 530 гривень на місяць в Одесі. Проте ця цифра не відображає всього розмаїття пропозицій: деякі оператори залучають клієнтів низькими стартовими цінами, а інші пропонують дорожчі пакети з вищою швидкістю або додатковими послугами.

Як правило, оптоволоконний інтернет дорожчий, але є винятки. Ціна залежить передусім від конкретного тарифного плану та акцій, а не лише від способу передавання сигналу. Але різниця може становити приблизно 150 – 250 гривень на місяць. Користувач платить за вищу пропускну здатність і, залежно від провайдера, додаткові можливості.

Для коректного порівняння важливо також враховувати разову плату за підключення, вартість оптичного термінала ONU та роутера, наявність телебачення в пакеті й умови акцій. Наприклад, у Києві один із провайдерів зазначає вартість підключення 500 гривень за акційними умовами замість стандартних 1000 гривень.

Що ще впливає на швидкість удома

Але не варто забувати, що навіть дуже швидкий тариф не допоможе, якщо вдома слабке обладнання. Дешевий роутер або невдало налаштований Wi-Fi можуть сповільнити мережу попри швидкий план провайдера. Підключення через Ethernet обходить проблеми з перешкодами у Wi-Fi і зменшує затримку, що важливо для ігор і відеодзвінків.