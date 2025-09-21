Вже в понеділок, 22 вересня о 21:19 за київським часом настане осіннє рівнодення, яке астрономічно розпочне осінь у Північній півкулі. Це явище пов'язане з особливостями атмосфери Землі та тим, як ми визначаємо схід і захід Сонця.

Момент осіннього рівнодення знаменує початок астрономічної осені в Північній півкулі та весни – у Південній. Однак всупереч поширеній думці, у цей день тривалість світлового дня та ночі не є однаковою, пояснює 24 Канал з посиланням на Space.com.

Дивіться також Часткове сонячне затемнення 21 вересня 2025: хто і де зможе побачити рідкісне явище

Осіннє рівнодення – це момент, коли Сонце освітлює Північну та Південну півкулі однаково. Це відбувається через те, що Земля обертається навколо Сонця не рівно, а з нахилом осі.



Осіннє рівнодення знаменує астрономічний початок осені / Фото Depositphotos

У цю мить сонячні промені падатимуть прямовисно на точку в екваторіальній частині Тихого океану, приблизно за 2124 кілометри на південний схід від Акапулько, Мексика.

Що таке "осіннє рівнодення" і чому це не зовсім рівнодення?

Термін "рівнодення" походить від латинського слова, що означає "рівна ніч", натякаючи на те, що день і ніч у цей час мають однакову тривалість по всьому світу.

Однак це зручне спрощення не відповідає дійсності. Існує дві основні причини, чому світловий день під час рівнодення триває довше 12 годин.

Перша причина – атмосферна рефракція. Атмосфера Землі заломлює сонячне світло, піднімаючи зображення Сонця трохи вище його фактичного положення. Коли ми бачимо сонячний диск на горизонті, насправді він уже повністю знаходиться під ним.

Ця оптична ілюзія прискорює світанок і затримує захід сонця, роблячи день довшим. Саме через сильний ефект рефракції сонячний диск біля горизонту здається овальним.

Другий фактор полягає у визначенні сходу та заходу Сонця. Світанком вважається момент, коли над горизонтом з'являється верхній край сонячного диска, а не його центр. Аналогічно, захід фіксується, коли за горизонтом зникає останній край Сонця. Це також додає кілька хвилин до загальної тривалості світлового дня.

Наприклад, в Атланті 22 вересня тривалість дня становитиме 12 годин і 8 хвилин. Справжня рівність дня і ночі там настане лише 26 вересня. Цікаві явища відбуваються і на Північному полюсі. Теоретично, в момент рівнодення Сонце має повністю зникнути з поля зору, але через рефракцію його диск залишатиметься над горизонтом. Останній край Сонця сховається лише через 52 години.

Це також спростовує поширений міф про те, що арктичний регіон переживає шість місяців темряви. Навіть після заходу Сонця небо залишається світлим завдяки сутінкам.

Існує три види сутінків: цивільні (до 6 градусів Сонця під горизонтом), навігаційні (до 12 градусів) та астрономічні (до 18 градусів). На Північному полюсі Сонце зникне 24 вересня, але повна темрява настане лише 13 листопада, коли закінчаться астрономічні сутінки. Таким чином, період абсолютної темряви триває близько 11 тижнів, а не шість місяців.

Що робить день рівнодення особливим?

З осіннім рівноденням пов'язано багато цікавих фактів та звичаїв. Наприклад, повний місяць, що знаходиться найближче до цієї дати, називають Врожайним Місяцем. Історично його світло допомагало фермерам працювати допізна, збираючи врожай.

До речі, рівнодення бувають не тільки на Землі: на Сатурні вони відбуваються приблизно кожні 15 років, оскільки його оберт навколо Сонця триває майже 30 земних років.

Існує три основні способи визначення початку осені, зазначає Royal Museum Greenwich:

Астрономічний . Згідно з ним, сезони починаються з днів рівнодення та сонцестояння. Однак існує розбіжність у поглядах: одні вважають ці дні початком сезону, інші – його серединою.

. Згідно з ним, сезони починаються з днів рівнодення та сонцестояння. Однак існує розбіжність у поглядах: одні вважають ці дні початком сезону, інші – його серединою. Метеорологічний . Метеорологи ділять рік на періоди по три місяці, базуючись на середніх температурах. За цим підходом, осінніми місяцями у Північній півкулі є вересень, жовтень і листопад.

. Метеорологи ділять рік на періоди по три місяці, базуючись на середніх температурах. За цим підходом, осінніми місяцями у Північній півкулі є вересень, жовтень і листопад. Фенологічний. Цей метод ґрунтується на спостереженні за природними явищами, такими як опадання листя з дерев та міграція птахів у тепліші краї. Зміни клімату можуть впливати на ці індикатори, зсуваючи фактичний початок осені.

Для жителів високих широт Північної півкулі рівнодення збільшує шанси побачити північне сяйво. За даними NASA, весна та осінь є найкращим часом для спостереження за цим явищем через посилення геомагнітної активності.