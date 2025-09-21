Уже в понедельник, 22 сентября в 21:19 по киевскому времени наступит осеннее равноденствие, которое астрономически начнет осень в Северном полушарии. Это явление связано с особенностями атмосферы Земли и тем, как мы определяем восход и заход Солнца.

Момент осеннего равноденствия знаменует начало астрономической осени в Северном полушарии и весны – в Южном. Однако вопреки распространенному мнению, в этот день продолжительность светового дня и ночи не является одинаковой, объясняет 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Смотрите также Частичное солнечное затмение 21 сентября 2025: кто и где сможет увидеть редкое явление

Осеннее равноденствие – это момент, когда Солнце освещает Северное и Южное полушария одинаково. Это происходит из-за того, что Земля вращается вокруг Солнца не ровно, а с наклоном оси.



Осеннее равноденствие знаменует астрономическое начало осени / Фото Depositphotos

В этот момент солнечные лучи будут падать отвесно на точку в экваториальной части Тихого океана, примерно в 2124 километрах к юго-востоку от Акапулько, Мексика.

Что такое "осеннее равноденствие" и почему это не совсем равноденствие?

Термин "равноденствие" происходит от латинского слова, что означает "ровная ночь", намекая на то, что день и ночь в это время имеют одинаковую продолжительность по всему миру.

Однако это удобное упрощение не соответствует действительности. Существует две основные причины, почему световой день во время равноденствия длится дольше 12 часов.

Первая причина – атмосферная рефракция. Атмосфера Земли преломляет солнечный свет, поднимая изображение Солнца немного выше его фактического положения. Когда мы видим солнечный диск на горизонте, на самом деле он уже полностью находится под ним.

Эта оптическая иллюзия ускоряет рассвет и задерживает закат, делая день длиннее. Именно из-за сильного эффекта рефракции солнечный диск у горизонта кажется овальным.

Второй фактор заключается в определении восхода и захода Солнца. Рассветом считается момент, когда над горизонтом появляется верхний край солнечного диска, а не его центр. Аналогично, закат фиксируется, когда за горизонтом исчезает последний край Солнца. Это также добавляет несколько минут к общей продолжительности светового дня.

Например, в Атланте 22 сентября продолжительность дня составит 12 часов и 8 минут. Настоящее равенство дня и ночи там наступит только 26 сентября. Интересные явления происходят и на Северном полюсе. Теоретически, в момент равноденствия Солнце должно полностью исчезнуть из поля зрения, но из-за рефракции его диск будет оставаться над горизонтом. Последний край Солнца скроется только через 52 часа.

Это также опровергает распространенный миф о том, что арктический регион переживает шесть месяцев темноты. Даже после захода Солнца небо остается светлым благодаря сумеркам.

Существует три вида сумерек: гражданские (до 6 градусов Солнца под горизонтом), навигационные (до 12 градусов) и астрономические (до 18 градусов). На Северном полюсе Солнце исчезнет 24 сентября, но полная темнота наступит только 13 ноября, когда закончатся астрономические сумерки. Таким образом, период абсолютной темноты длится около 11 недель, а не шесть месяцев.

Что делает день равноденствия особенным?

С осенним равноденствием связано много интересных фактов и обычаев. Например, полнолуние, что находится ближе всего к этой дате, называют Урожайной Луной. Исторически ее свет помогал фермерам работать допоздна, собирая урожай.

Кстати, равноденствия бывают не только на Земле: на Сатурне они происходят примерно каждые 15 лет, поскольку его оборот вокруг Солнца длится почти 30 земных лет.

Существует три основных способа определения начала осени, отмечает Royal Museum Greenwich:

Астрономический . Согласно ему, сезоны начинаются с дней равноденствия и солнцестояния. Однако существует расхождение во взглядах: одни считают эти дни началом сезона, другие – его серединой.

. Согласно ему, сезоны начинаются с дней равноденствия и солнцестояния. Однако существует расхождение во взглядах: одни считают эти дни началом сезона, другие – его серединой. Метеорологический . Метеорологи делят год на периоды по три месяца, основываясь на средних температурах. По этому подходу, осенними месяцами в Северном полушарии являются сентябрь, октябрь и ноябрь.

. Метеорологи делят год на периоды по три месяца, основываясь на средних температурах. По этому подходу, осенними месяцами в Северном полушарии являются сентябрь, октябрь и ноябрь. Фенологический. Этот метод основывается на наблюдении за природными явлениями, такими как опадение листьев с деревьев и миграция птиц в теплые края. Изменения климата могут влиять на эти индикаторы, сдвигая фактическое начало осени.

Для жителей высоких широт Северного полушария равноденствие увеличивает шансы увидеть северное сияние. По данным NASA, весна и осень являются лучшим временем для наблюдения за этим явлением из-за усиления геомагнитной активности.