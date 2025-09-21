Редкое солнечное затмение сентября будет видно только в нескольких регионах планеты, отмечает 24 Канал. Астрономическое событие смогут увидеть в Антарктиде, Новой Зеландии, Австралии и на островах Тихого океана. В некоторых местах будет скрыто до 85% солнечного диска, сообщает Space.com.

Солнечное затмение – это космическое событие, во время которого Луна проходит перед Солнцем, блокируя его свет. Это происходит благодаря точному выравниванию Солнца, Луны и Земли. В зависимости от того, как именно они располагаются, с нашей планеты можно увидеть разные типы затмений.

В это воскресенье состоится частичное солнечное затмение. Это означает, что Луна закроет лишь часть Солнца, поскольку три небесных тела не будут идеально выровнены.

Когда и где наблюдать за солнечным затмением 21 сентября?

Частичное солнечное затмение 21 сентября 2025 года начнется в 21:00 по Киеву. Лучшим местом для его наблюдения является Австралия, Новая Зеландия, Антарктида, острова Тонга, Фиджи и Острова Кука.

Первыми его увидят жители островного государства Тувалу, после чего явление пройдет через южную часть Тихого океана и завершится над Антарктидой.



Территории, которые покроет частичное солнечное затмение / Фото U.S. Naval Observatory

Станция Мак-Мердо, Антарктидачастичное затмение начинается в 7:11 утра по новозеландскому времени 22 сентября и достигает пика в 69% в 8:16 утра по новозеландскому времени. Станция Зуккелли, Антарктида: частичное затмение начинается в 7:07 утра по новозеландскому времени 22 сентября и достигает пика в 72% в 8:12 утра по новозеландскому времени. Остров Янг, Баленские острова (территория Новой Зеландии, необитаемый): частичное затмение солнца в 6:58 утра по новозеландскому времени 22 сентября, пик затмения 78% в 7:53 утра по новозеландскому времени. Обан, остров Стюарт, Новая Зеландия: частичное затмение солнца в 6:37 утра по новозеландскому времени 22 сентября, пик затмения 73% в 7:14 утра по новозеландскому времени. Заповедник темного неба Аораки Маккензи, Южный остров, Новая Зеландия: частичное затмение солнца в 6:27 утра по новозеландскому времени 22 сентября, пик затмения 70% в 7:08 утра по новозеландскому времени. Крайстчерч, Южный остров, Новая Зеландия: частичное затмение солнца в 6:19 утра по новозеландскому времени 22 сентября, пик затмения 69% в 7:08 утра по новозеландскому времени. Окленд, Новая Зеландия: частичное затмение солнца в 6:10 утра по новозеландскому времени 22 сентября, пик затмения 61% в 6:55 утра по новозеландскому времени. Сува, Фиджи: частичное затмение солнца в 5:56 утра по FJT 22 сентября, пик затмения 27% в 6:22 утра по FJT. Нукуалофа, Тонга: частичное затмение солнца в 6:30 утра по времени ТОТ 22 сентября, пик затмения 32% в 7:28 утра по времени ТОТ. Папеэте, Таити, Французская Полинезия: частичное затмение солнца в 8:35 утра по TAHT 21 сентября, пик затмения 8% в 9:24 утра по TAHT.

Примечание. Из-за разницы в часовых поясах во Французской Полинезии затмение произойдет утром 21 сентября по местному времени.

Чем южнее будет находиться наблюдатель, тем большая часть Солнца будет закрыта. В некоторых районах самого южного континента Луна скроет до 85% солнечного диска.

Как увидеть солнечное затмение 21 сентября?

В Украине этого явления видно не будет, однако увидеть его можно благодаря прямой трансляции канала timeanddate. Начать наблюдать за астрономическим явлением можно будет вечером в 21 час по киевскому времени.

Прямая трансляция солнечного затмения 21 сентября – смотрите видео:

Напомним, что в ближайшие пять лет состоится более десяти солнечных затмений разных типов, включая самое длинное полное затмение века, которое можно будет наблюдать 2 августа 2027 года.

Следует помнить, что ни одна фаза частичного затмения не является безопасной для просмотра невооруженным глазом, однако благодаря возможности увидеть затмение благодаря онлайн-трансляции, существует максимально безопасный метод наблюдения из любой точки мира практически любого затмения на планете.