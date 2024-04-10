Еру Delta IV завершено: ракета-носій Delta IV Heavy здійснила свій останній політ

Компанія United Launch Alliance відправила останню свою ракету-носій Delta IV Heavy у подорож 9 квітня 2024 року. Ракета здійснила успішний політ вивівши на орбіту супутник-розвідник NROL-70 для Національного розвідувального управління США.

Компанія United Launch Alliance відправила останню свою ракету-носій Delta IV Heavy у подорож 9 квітня 2024 року. Ракета здійснила успішний політ вивівши на орбіту супутник-розвідник NROL-70 для Національного розвідувального управління США.

А тим часом NASA ідентифікувало загадковий об'єкт, що обертається навколо Місяця

Трохи про ракету Delta IV Heavy

З моменту свого дебюту в 2004 році Delta IV Heavy здійснила 16 запусків .

. Хоча перший політ ракети-носія був частково невдалим, подальші запуски проходили за планом.

Головним завданням ракети було виведення в космос військового розвідувального вантажу, але вона також сприяла виконанню кількох цивільних місій, в тому числі розгортанню сонячного зонду Parker Solar Probe .

. Спочатку запланований на 28 березня, фінальний запуск кілька разів переносився, останнє з яких було пов'язане з несправністю в системі подачі азоту ракети.

З виведенням з експлуатації Delta IV Heavy завершується історія польотів її легшого варіанту – Delta IV, яка експлуатується з 2002 року. Це також знаменує собою кінець усього бренду Delta, що охоплює загалом 389 запусків з моменту його заснування у 1960 році.



Еволюція ракет Delta з 1960-х років / Колаж ULA

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Нова ракета

На заміну серії Delta надійшла нова ракета Vulcan з розгінним блоком Cuntaur від United Launch Alliance. Після першого польоту в січні цього року ракета-носій Vulcan готова взяти на себе обов'язки, які раніше виконувала ракета сімейства Delta.