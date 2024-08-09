Приготуйтеся побачити Марс і Юпітер в космічному з'єднанні наступного тижня: де та як дивитися

Рано вранці 14 серпня дві планети Сонячної системи пройдуть близько одна до одної. Подивіться на схід до світанку, щоб побачити Юпітер і Марс на відстані лише третини градуса одна від одної в рідкісному планетарному з'єднанні.

Що таке планетарне з'єднання

Планетне з'єднання описує ситуацію, коли дві або більше планет знаходяться дуже близько на небі. Але насправді наближенням це можна назвати лише умовно, оскільки вони перебувають на величезній відстані одна від одної, а їхнє розташування – лише ілюзія спостерігача, тобто те, як ми бачимо їх зі свого положення на Землі.

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Це схоже на зірки: хоча вони знаходяться в десятках, тисячах та навіть мільярдах світлових років від нас і одна від одної, ми бачимо їх наче вони розміщені на одній площині неба.

Насправді Марс буде знаходитися на передньому плані, а Юпітер — на відстані 500 мільйонів кілометрів далі.

Коли та як дивитися

Хоча все залежатиме від наявності хмар, найкраще з'єднання можна буде спостерігати з другої половини ночі й до світанку. У цей час обидві планети сходитимуть у північно-східному нічному небі разом із сузір'ям Тельця, а до світанку піднімуться приблизно на 50 градусів над східним горизонтом.

Очікується, що Юпітер буде приблизно в 20 разів яскравішим за Марс, але і його можна буде бачити неозброєним оком з будь-якої точки світу. Хороший бінокль для спостереження за зоряним небом або невеликий телескоп покращить видимість.

Якщо ви володієте достатньо потужним спостережним приладом, то зможете розгледіти й чотири найбільші супутники Юпітера. Ганімед і Каллісто будуть оточувати Юпітер, а між Юпітером і Ганімедом розташуються високовулканічний супутник Іо і потенційно придатна для життя Європа. Марс з'явиться трохи вище Юпітера і його супутників.

Це планетарне з'єднання – останнє в цьому році. Наступне відбудеться, коли перетнуться Венера і Сатурн.