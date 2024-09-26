Джеремі Кларксон розкрив особистість Стіга, який 14 років ховався за маскою в шоу Top Gear

Після більш ніж двох десятиліть трансляції автомобільного шоу Top Gear, яке згодом перебралося на інший канал і було перейменовано на The Grand Tour, Джеремі Кларксон нарешті розкрив особу персонажа, обличчя якого завжди лишалося в таємниці. Ми знаємо його як Стіга, і у фінальному епізоді нарешті дізнаємося ім'я людини, яка дала йому третє, останнє і найдовше втілення.

Хто такий Стіг

Перш за все варто зазначити, що Стіг – це не реальне ім'я справжньої особи. Це скоріше посада чи певна роль, яку в різний час виконували різні люди. Перші два були розкриті за різних обставин і покинули знімальний майданчик, але імені останнього ми ніколи не знали. Коли фінал нарешті вийшов в ефір минулого тижня, Джеремі Кларксон улаштував вечірку у своєму британському пабі, де поділився кількома секретами The Grand Tour і його попередника Top Gear, у тому числі й третьою особистістю гонщика Стіга, пише Jalopnik.

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У 2002 та 2003 роках за чорною маскою ховався Перрі Маккарті , якого британський таблоїд досить швидко викрив, тож персонаж був фактично знищений і актора довелося міняти.

, якого британський таблоїд досить швидко викрив, тож персонаж був фактично знищений і актора довелося міняти. З 2003 року на екранах з'явився білий Стіг. Його протягом семи років грав автогонщик Бен Коллінз . Однак він вирішив сам порушити таємницю, випустивши книгу про свою кар'єру та час, проведений у Top Gear. Невдовзі після цього його вигнали з шоу.

. Однак він вирішив сам порушити таємницю, випустивши книгу про свою кар'єру та час, проведений у Top Gear. Невдовзі після цього його вигнали з шоу. З 2010 року місце Стіга зайняв інший гонщик, який до самого кінця вів епізоди разом зі старим складом, а потім і з новим, навіть після переходу на інший канал і перейменування. Тепер Кларксон розкрив особистість третього втілення Стіга.

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Третє пришестя

Під час розмови з натовпом у своєму британському пабі Кларксон сказав:

Першим Стігом був Перрі Маккарті, потім Бен Коллінз, а потім Філ Кін. Нинішнього Top Gear не існує, тому немає нинішнього Стіга, але останнім був Філ Кін,

– оголосив ведучий.

Отже, з 2010 року і до останнього епізоду шоу Стігом був британський гонщик класу GT Філ Кін. Якщо це ім'я вам не знайоме, то ось кілька фактів про нього.

Кін вважається найуспішнішим гонщиком в історії британських перегонів у класі GT, здобувши 24 перемоги, 16 поул-позицій та перемогу в чемпіонаті Великої Британії у 2009 році.

Він також узяв участь у Європейській серії Ле-Мана, виступаючи в класі LMGT3, в якому він вже двічі фінішував у топ-10 цього року.

Що це одкровення означає для майбутнього Кіна ще належить з'ясувати. Але оскільки майбутнє шоу зараз під питанням, він може стати останнім Стігом.