Марсохід Perseverance, який досліджує кратер Єзеро, передав на Землю дані про надзвичайну знахідку. Зразок породи, зібраний з дна давно пересохлої річки, містить дещо, що може назавжди змінити наше уявлення про Червону планету та її минуле. Учені вже називають це відкриття одним із найважливіших за всю історію дослідження Марса.

Що знайшли у марсіанській породі?

Головна новина полягає у виявленні потенційної біосигнатури. Це ще не прямий доказ існування життя, а скоріше речовина або структура, яка може мати біологічне походження. Знахідка потребує подальшого вивчення для остаточних висновків, але, за словами представників NASA, це відкриття є найближчим до виявлення життя на Марсі за весь час досліджень, пише 24 Канал.

Знахідку зробили ще в липні 2024 року, коли ровер досліджував геологічну формацію Bright Angel. Це скелясті відшарування на краях стародавньої річкової долини Неретва, ширина якої сягає 400 метрів. Мільярди років тому тут текла вода, що впадала в кратер Єзеро. Ровер узяв зразок з каменя у формі стріли під назвою Cheyava Falls, а сам зразок отримав ім'я Sapphire Canyon.

Аналіз на місці за допомогою інструментів PIXL та SHERLOC показав, що осадові породи складаються з глини та мулу – матеріалів, які на Землі чудово зберігають сліди минулого мікробного життя. Крім того, вони багаті на органічний вуглець, сірку, окиснене залізо (іржу) та фосфор. За словами науковців, така комбінація хімічних сполук могла слугувати багатим джерелом енергії для метаболізму мікробів.

При детальному огляді каменя вчені помітили незвичайні кольорові вкраплення, які назвали "леопардовими плямами", хоча своїм забарвленням вони більше наближаються до зелених відтінків. З'ясувалося, що ці плями містять два мінерали, багаті на залізо: вівіаніт і грейгіт.

На Землі вівіаніт часто знаходять в осадових породах, торф'яних болотах і навколо органічних решток, що розкладаються.

Грейгіт, своєю чергою, можуть виробляти деякі види мікробів.



Зеленуваті вкраплення, знайдені в глинистому марсіанському матеріалі, можуть бути свідченням давно вимерлого життя / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS

Поєднання цих мінералів, які, ймовірно, утворилися в результаті реакцій передачі електронів між осадовими породами та органічною речовиною, є потенційним "відбитком пальців" мікробного життя.

Важливо. Ці мінерали можуть утворюватись і без участі живих організмів (абіотично), наприклад, за високих температур або в кислотних умовах. Проте аналіз породи не виявив доказів того, що вона зазнавала такого впливу.

Особливою несподіванкою стало те, що зразок взяли з одних із наймолодших осадових порід, які досліджувала місія. Раніше вважалося, що ознаки стародавнього життя варто шукати лише в набагато старших породах. Ця знахідка свідчить про те, що Марс міг бути придатним для життя довше, ніж думали вчені.

Втім, науковці закликають до стриманості. Вони наголошують, що для підтвердження біологічного походження знахідки потрібні значно сильніші докази. Остаточну відповідь можна буде отримати лише після того, як зразок Sapphire Canyon доставлять на Землю в рамках майбутньої місії Mars Sample Return.

Лише в земних лабораторіях за допомогою значно чутливіших приладів вдасться встановити, чи є ці сліди унікальною абіотичною хімією, чи першим доказом життя за межами нашої планети.